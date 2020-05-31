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بريطانيا تعلن استعدادها لمنح الجنسية لنحو 3 ملايين فى هونج كونج ..فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 09:58 ص
بريطانيا تعلن استعدادها
بريطانيا تعلن استعدادها لفتح المجال أمام منح الجنسية
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية رشا مجدى مقدمة برنامج صباح البلد، إن بريطانيا تعلن استعدادها لفتح المجال أمام منح الجنسية لنحو 3 ملايين فى " هونج كونج".

وأضافت الإعلامية رشا مجدى ، من خلال حوارها ببرنامج " صباح البلد " المذاع على فضائية " صدى البلد" ، الذى  يترأسه الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أنه سيتم اليوم تطبيق سياسة الحقوق الممنوحة لجميع حاملي جوازات السفر والتي تحمل صفة مواطن بريطاني بالخارج في هونج كونج.

وأشارت إلى أن البرلمان الصينى وافق على قرار للمضي في تطبيق قانون هونج كونج ، الذى يخشاه نشطاء ودبلوماسيون ورجال أعمال من أن يغير الوضع شبه المستقل الذي تتمتع به المدينة.

وتابعت أن التحرك الصيني واجه انتقادات شديدة من بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي.        
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