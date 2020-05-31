خبير علاقات دولية: والله إحنا في أمريكا بنحسدكم على القائد عبد الفتاح السيسي.. فيديو

قال الدكتور ماك شرقاوى، الخبير فى العلاقات الدولية، إنه على مدار عقود من الزمن هناك عنف ضد الأمريكيين من الأصول الأفريقية، خاصة من الشرطة ذات الأصول البيضاء، موضحًا أن الولايات المتحدة تضطهد الزنوج، وفقًا لتصريحات دونالد ترامب العنصرية التي تساعد في تأجج الأزمة أكثر.









وأضاف الخبير، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ترامب أعلن أنه لا يريد أن يأتى لأمريكا مواطنون من أفريقيا، ولكنه يريدهم من أوروبا، وقال فى أحد تصريحاته الغريبة: "دعنا نعيد أمريكا البيضاء مرة أخرى".









ولفت إلى أن الأمريكيين من أصل أفريقي يعاملون بمنتهى العنف فى الولايات المتحدة ، مؤكدا أن أكثر من ثلثى المسجونين فى الولايات المتحدة من السود، بينما يعانى 40 مليون أمريكى من أصل أسود من العنف والاضطهاد فى الولايات المتحدة الأمريكية.









وأشار إلى أن واقعة أن جورج فلويد هى الجريمة رقم 11 فى تاريخ الولايات المتحدة التى يتم فيها مقتل شخص أمريكى من أصل أفريقي على يد جندى ذو بشرة بيضاء.







