وصول 90 ألف طن سلع استراتيجية إلى ميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 56 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.
ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع الواردة من الخارج تقدر بـ 90 ألف طن وتشمل قمح ومواد بترولية وفول صويا وأخشاب وبضائع عامة.
وأشار الغندور، إلى تصدير 5500 طن بضائع إلى الخارج خلال، فضلا عن دخول وخروج 5523 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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وحول حركة الحاويات، أضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن الحاويات الصادرة بلغ 687 حاوية مقابل 1080 حاوية واردة من الخارج.