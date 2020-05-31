وصول 90 ألف طن سلع استراتيجية إلى ميناء الإسكندرية





ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع الواردة من الخارج تقدر بـ 90 ألف طن وتشمل قمح ومواد بترولية وفول صويا وأخشاب وبضائع عامة.





وأشار الغندور، إلى تصدير 5500 طن بضائع إلى الخارج خلال، فضلا عن دخول وخروج 5523 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.





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