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365 يوم طوارئ.. الري: إزالة 484 تعديًا على نهر النيل في رمضان

الأحد 31/مايو/2020 - 01:04 م
المهندس محمد السباعي
المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري
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فرح علاء الخولي
قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل تم إطلاقها من قبل وزارة الري، في 2015، موضحًا أنه تم إزالة أكثر من 274 ألف مخالفة، قائلًا: "دا يعني أن هناك مخالفات أكثر لم تتم إزالتها".

وتابع المهندس محمد السباعي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن كل مؤسسات الدولة بشكل عام متعاونة بشكل كبير جدًا، موضحًا أن المجاري المائية في مصر تقدر بحوالي 55 ألف كيلو متر طولي، وحوالي 1500 كيلو متر لنهر النيل بفرعية.

وأضاف "سباعي، أن مسئولية الوزارة الحفاظ على المجاري المائية وتوصيل المياه بشكل دائم، قائلًا: "لدينا 365 يومًا في السنة طوارئ لأن لدينا مواسم مختلفة سواء أكثر احتياجات وسيول وأقل احتياجات وغير ذلك".

وأوضح أنه تم إزالة 484 إزالة في شهر رمضان فقط على نهر النيل، ورغم الحظر وغيره من الاجراءات في تلك الفترة الا ان كان هناك الكثير من التعديات على نهر النيل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الري، أن التعديات متنوعة، منها التعديات بالردم على نهر النيل، وإزالة مباني تصل لـ 8 أدوار بشكل كامل، مؤكدًا أنه تم تنفيذ وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإحالة كافة المخالفات للنيابات العسكرية لإنجاز وردع المخالفين.

وأشار إلى ان نهر النيل المصدر الاساسي للمياه في مصر، لانه ليس لدينا الكميات الكبيرة من الأمطار التي تسد احتياجات مواردنا المائية.
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