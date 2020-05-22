بعد مرور 60 يوما من الحظر.. وزارة الري تدخل مرحلة جديدة لمواجهة فيروس كورونا

اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات الاحترازية منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد لحماية المواطنين وكان أهمها فرض حظر التجول والتقليل من العاملين بكل الوزارات والقطاعات بتقسيم العمل على مدر أيام الأسبوع.



وفى كل محنة تأتى المنحة لأنه بناء على ذلك أصبح فرضيًا على كل الوزارات التحول الرقمى السريع الذى كانت الدولة تخطو نحوه بخطوات بطيئة.



وزارة الرى من أكثر الوزارات التى اتجهت للتحول السريع، من خلال إنشاء لجنة للرقمنة داخل الوزارة برئاسة الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لتولي مهام الإعداد الداخلي للمراحل التنفيذية لعملية الرقمنة وحصر الوثائق وعمل الاستبيان الخاص بتحديد أعدادها وأنواعها .



كما قامت الوزارة بإنشاء عدد من التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل : تطبيقات متابعة مشاريع الخطة الإستثمارية وغيرها ، كما قامت بإنشاء منصة جغرافية يتم من خلالها تجميع البيانات الحقلية وعرض بيانات الترع والمصارف وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وبيانات مناسيب المياه وكذلك محطات الرفع وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة.





كما قامت الوزارة بميكنة الخدمات التي تقدمها للجمهور، ويوجد بالفعل بعض الخدمات الخاصة بالوزارة على موقع الخدمات العامة مثل : طلب إنشاء أو تكثيف شبكات صرف مغطى وطلب إنشاء محطة صرف وطلب تمرير مسقى وطلب ري أراضي جديدة وطلب صرف مخلفات أو معالجة صرف وطلب تصريح بإقامة مباني أو ترخيص حفر بئر أو تجديد ترخيص أو تقنين مصدر ري جوفي،هذا ومازالت الوزارة مستمرة في التطوير والتحديث للوصول إلى العمل من خلال بيئة رقمية متكاملة.



كما أعلن قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى استخدام منصات التعلم عن بعد "E-Learning".



وشارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات البرنامج التدريبي "الإدارة والقيادة" للقيادات الشابة الهندسية ٢٠٢٠.





ووجه عبد العاطي بأهمية هذه البرامج فى بناء وتنمية مهارات شباب مهندسى الوزارة ليكونوا قيادات المستقبل وكذلك بضرورة الاستمرار فى تطبيق منهجية التعلم عن بعد.





وأشار الدكتور ممدوح عنتر رئيس القطاع إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لتطبيق هذه المنهجية فى عدد من فروع القطاع بالمحافظات.



وعمل قطاع شئون الرصد والإتصال بالوزارة على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظى والبيانات بالاتصالات المحمولة والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلى موزعة على إدارات الرى بالمحافظات مع مراعاة الأولويات فى أعمال المراقبة والتشغيل من خلال التعاون مع (قطاع الرى الإدارة المركزية لتوزيع المياه) حيث تم تقسيم المواقع إلى أولويات ( قصوى ،أولى ،ثانية، ثالثة) بهدف الاستخدام الأمثل والاقتصادى من منظومة الرصد والمراقبة.





كما قام القطاع بالتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق تصميم قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية وفى ذلك فيتم تبادل بيانات رصد المناسب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات الرفع وغيرها على مدار الساعة مع متخذى القرار بالوزارة من خلال تقارير وآليات متعددة واوتوماتيكية تشمل البريد الالكترونى والرسائل النصية القصيرة على المحمول وهذه التقارير تمكن متخذى القرار من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة فى التوقيت المناسب.



جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يستخدم فى أغلب الاجتماعات خاصية الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة مع القطاعات المختلفة واجراءات التباعد الاجتماعي.