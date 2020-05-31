استغل وقتك الفاضي.. أحمد الشامي يوجه نصائح لمتابعيه.. شاهد

وجه الفنان احمد الشامي عدد من النصائح لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر احمد الشامي صورة له وعلق عليها قائلا "استغل وقتك الفاضي من بعد الحظر بإنك تنمي نفسك و تتعلم حاجات جديدة او تاخد كورس اونلاين عشان تبقي احسن و اقوي في مجال عملك ... انا بدأت اتعلم و اقرأ كتب عن ازاي تكتب سيناريو افلام و مسلسلات ... انت اتعلمت ايه او ناوي تتعلم ايه جديد؟".



وشارك أحمد الشامي في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

