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فن

بقلب أبيض فقط.. هدى المفتى تتألق فى أحدث إطلالة لها على السوشيال ميديا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:55 ص
هدى المفتى
هدى المفتى
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مريم عزت
نشرت الفنانة هدى المفتى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها. 

وعلقت الفنانة هدى المفتى على الصورة: "بقلب ابيض فقط". 

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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

جميلة جدا ربنا يحفظك
صباح الفل علي احلي هدي
اية الجمال دة بجد 

وشاركت هدى في موسم رمضام بمسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فالنتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.


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