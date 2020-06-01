بقلب أبيض فقط.. هدى المفتى تتألق فى أحدث إطلالة لها على السوشيال ميديا

صباح الفل علي احلي هدي



اية الجمال دة بجد

وشاركت هدى في موسم رمضام بمسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎





تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فالنتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.