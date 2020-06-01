وصول 409 مصريين من العالقين في السعودية إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الاثنين، رحلتي طيران استثنائتين على متنهما نحو 409 مصريين من العالقين في المملكة العربية السعودية، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها مصر للطيران، قادمة من مدينة جدة على متنها 279 مصريا، ورحلة لشركة سياف إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني قادمة أيضا من مدينة الرياض على متنها 112 مصريا من العالقين هناك بالسعودية.



