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أخبار البلد

السفير السعودي بالقاهرة: مؤتمر المانحين يؤكد دور المملكة الريادي لدعم الشعب اليمني

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:19 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
ثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، عقد المملكة العربية السعودية غدًا، الثلاثاء، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، مؤتمرا عن بُعد للمانحين لليمن.

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وأكد السفير أسامة نقلي، أن دعوة المملكة لعقد المؤتمر تجسد إسهاماتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته الإنسانية، وتعكس دور المملكة الريادي كونها الداعم الأول للجمهورية اليمنية وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.


وأشار السفير نقلي إلى أهمية عقد المؤتمر في ضوء تداعيات جائحة كورونا بهدف مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، مؤكدًا أن المؤتمر يأتي استمرارا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين اليمن 2020 افتراضيا فيما يحظى باهتمام دولي كبير.  

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