بمكياج جذاب .. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

حرص المصور الفوتوغرافى كريم نور على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة للفنانة دينا الشربينى من احدث جلسة تصوير بعدسة مصور الفنان عمرو دياب.
تألقت دينا الشربينى فى الصورة بإطلالة رسمية، مرتدية بليزر اسود كما لفتت الأنظار مكياجها الناعم والجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، حيث اختارت الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، وأعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلا على كتفيها.
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وأكملت دينا الشربينى إطلالتها ببعض المجوهرات الرقيقة و الجذابة التى زادت من أناقتها، وقد نالت إطلالة دينا الشربينى إعجاب متابعيها على الأنستجرام.