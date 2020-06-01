بمكياج جذاب .. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير





وأعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلا على كتفيها. تألقت دينا الشربينى فى الصورة بإطلالة رسمية، مرتدية بليزر اسود كما لفتت الأنظار مكياجها الناعم والجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، حيث اختارت الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها،





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وأكملت دينا الشربينى إطلالتها ببعض المجوهرات الرقيقة و الجذابة التى زادت من أناقتها، وقد نالت إطلالة دينا الشربينى إعجاب متابعيها على الأنستجرام.