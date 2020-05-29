أنا بحبه أكتر.. دينا الشربيني: عمرو دياب غير حياتي

عبّرت الفنانة دينا الشربيني ، عن حبها الشديد للهضبة عمرو دياب، وأكدت مساندته الدائمة لها سواء على المستوى المهني أو الشخصي.





وقالت من خلال برنامج "إنسيدر بالعربي": " عمرو دياب اي حاجة بيعملها بتبقى تريند، و ظهوره كضيف شرف في مسلسل "لعبة النسيان" مش حقيقي .. فيه حاجات كتير اوي بتتقال بس انا متعودتش ارد طبعا دي كانت هتبقى احلى حاجة في حياتي لكنها مكنتش حاجة واردة".









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وبسؤالها عن مساندته لها قالت : " هو لو مقدمليش انا هيقدم لمين .. اكيد بيعمل كده عشان بيحبني وواقف جمبي .. وانا بحبه اكتر هو لازم يتحب اكتر".









أما عن أسباب نجاحها قالت :"انا مقدرش اقول على نفسي موهوبة الناس هي اللي تقول".