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رياضة

مدرب الفراعنة يطلب مشاركة الأهلي والزمالك في دوري الصالات.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:16 ص
هشام صالح
هشام صالح
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حسن العمدة
قال هشام صالح، المدير الفني لمنتخب الصالات، إن قطبي الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، يجب أن يشاركا فى النسخة المقبلة من الدورى المصري للصالات .

وأضاف هشام صالح ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إن اتحاد الكرة أرسل خطابات رسمية إلى ناديى الأهلى والزمالك للمشاركة فى دورى كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وأكد هشام صالح، أهمية مشاركة الأهلى والزمالك فى بطولات كرة الصالات، من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا


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