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أخبار العالم

المكسيك تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقبل أسبوع، كان عدد ضحايا الفيروس في المكسيك 7179 وبلغ الإجمالي للحالات المؤكدة 65856. 

وشهدت الدولة زيادة أسبوعية بأكثر من 22000 في عدد الحالات المؤكدة وزيادة أسبوعية بأكثر من 2500 في عدد الوفيات.

وابلغت المكسيك، الجمعة الماضي، عن أكثر من 3220 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك أكثر من 370 حالة وفاة جديدة

وتبدأ المكسيك في رفع بعض قيود فيروس كورونا في المناطق التي لم تتأثر بالوباء في 18 مايو وتخطط لبدء تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق أخرى من يوم غد الاثنين.
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