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فن

بصورة سوداء.. كندة علوش تتضامن مع فلويد ضحية العنصرية بأمريكا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:58 م
كندة علوش
كندة علوش
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سيد احمد
أعلن الفنانة كندة علوش عن تضامنها مع المواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي راح ضحية العنف على يد شرطي أمريكي أبيض في ولاية مينسوتا.

ونشرت صورة سوداء بها قلوب من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وعلقت كندة علوش قائلة: "
‏#blackouttuesday #لا_للعنصرية #solidarity#alllivesmatter".

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وشهدت الأيام الماضية، تضامن العديد من النجوم واللاعبين في الدوري الألماني، بجانب فريق ليفربول الإنجليزي، مع قضية جورج فلويد صاحب البشرة السمراء الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية، واندلعت بسببه مظاهرات عارمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مقتله.

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