بتمنالك الله يفرح قلبك.. كندة علوش تهنئ أصالة بعيد ميلادها

هنأت الفنانة كندة علوش المطربة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 15 مايو.





ونشرت كندة علوش صورة بصحبة أصالة وعلقت " بعيدك بتمنالك الله يفرح قلبك على طول.. متل مابتفرحي قلب كل الي حواليكي ومايحرمك لحظة من السعادة والحب والنجاح والأوقات الحلوة وراحة البال والناس المحبين.. 🎂🎂🙏🏻🙏🏻❤️❤️😘😘😘😘😘"





يصادف اليوم 15 مايو عيد ميلاد النجمة أصالة ، فقد أكملت اليوم عامها الـ50.





وما لا يعرفه كثيرون أن أصالة تزوجت مرتين الأولى من أيمن الذهبي واستمر زواجهما لأكثر من عشرة أعوام لكنه انتهى بعد خلافات كثيرة واتهام أصالة لأيمن بخيانتها وأنجبت منه شام وخالد.



