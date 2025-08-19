العكاوي.. كنز غذائي خفي رغم قلة لحمه وكثرة عظمه

أكدت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن لحم الذيل أو ما يُعرف بـ"العكاوي" يُعد من أفضل أنواع اللحوم، رغم احتوائه على نسبة كبيرة من العظم مقابل اللحم.

وأوضحت أن هذا النوع يتميز بكونه قليل الدهن وغنياً بمادة الجيلاتين، وهو ما يجعله مفيداً وسهل الهضم إذا تم إعداده بالطريقة الصحيحة، مشيرة إلى ضرورة سلقه جيداً على نار هادئة لضمان طهيه بشكل صحي.

وأضافت نوح أن العكاوي لا يقل في قيمته الغذائية عن باقي أنواع اللحوم الحمراء، حيث يحتوي على البروتين والعناصر المهمة للجسم مثل الفسفور، مما يجعله خياراً غذائياً مناسباً وصحياً.