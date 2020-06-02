في عيد ميلادها .. قرار غير متوقع من هالة صدقي





وقالت هالة صدقى : "بشكر كل من هنئني بعيد ميلادي، بس السنة دي بالنسبة لي مختلفة تماما، والحقيقة رافضة أي احتفال.





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وأضافت صدقى قائلة : "لكن بشكركم من قلبي على حبكم واهتمامكم بيه، وآسفة إني مش عارفة أرد عليكم كلكم، ربنا يخليكم ليا".





وتشارك الفنانة هالة صدقى فى مسلسل "ليه لا" مع الفنانة امينة خليل وهانى عادل





ويصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة هالة صدقى التى قدمت عدد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.