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فن

في عيد ميلادها .. قرار غير متوقع من هالة صدقي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:19 م
هالة صدقى
هالة صدقى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هالة صدقى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تقرر فيه رفض الاحتفال بعيد ميلادها وهو ما اعتبره البعض قرارا غريب وغير متوقع منها. 

وقالت هالة صدقى : "بشكر كل من هنئني بعيد ميلادي، بس السنة دي بالنسبة لي مختلفة تماما، والحقيقة رافضة أي احتفال. 

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وأضافت صدقى قائلة : "لكن بشكركم من قلبي على حبكم واهتمامكم بيه، وآسفة إني مش عارفة أرد عليكم كلكم، ربنا يخليكم ليا". 

وتشارك الفنانة هالة صدقى فى مسلسل "ليه لا" مع الفنانة امينة خليل وهانى عادل 

ويصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة هالة صدقى التى قدمت عدد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.  
في عيد ميلادها .. قرار غير متوقع من هالة صدقي
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