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محافظات

نائب محافظ السويس يتفقد المستشفيات لمتابعة توافر المستلزمات الطبية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:23 م
نائب المحافظ يتجول
نائب المحافظ يتجول بالمستشفى
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حسن غنيمة
قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وممثلا عن الامن الوطني ومديرية الصحة للمرورعلي مستشفيات العزل للتاكيد علي جدية العمل وتوفير العلاج والالتزام بكافة القرارات لحماية المريض والأطباء والتمريض ومتابعة توافر كافة مستلزمات وادوات وملابس الوقاية الخاصة لجميع العاملين بمخازن الصحة وتوزيعها علي الاطباء و هيئات التمرض بنسبة100%. 

جاء ذلك بناء علي تكليف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

كما تفقدت اللجنة مستشفي العزل داخل مستشفي السويس العام للتأكيد علي الالتزام واتخاذ الاجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس خلال العمل ، مع التأكيد علي استقبال الحالات المشتبه بها لاجراء الكشف والتشخيص، والعزل في حالة الاصابة بالفيروس.

وأشار نائب المحافظ خلال الجولة علي انه جاري زيادة السعة الاستيعابية بتمويل من المحافظة بزيادة عدد الأسرة (54) سريرا اضافيا بمستشفي الحميات مع توفير الاجهزة الطبية المطلوبة وشبكة غازات، مؤكدا على مدير عام الصحة بتوفير كافة التسهيلات لتوصيل العلاج للمنازل للحالات المرضية والمخالطين الذين تم عزلهم بالمنازل.

وفي نهاية الجولة تفقد نائب المحافظ واللجنة عدد من المراكز الطبية في مختلف التخصصات داخل المستشفي العام للتاكيد علي سير العمل واستقبال الحالات المرضية العادية والطارئة والكشف وصرف العلاج اللازم للمواطنين .

رافق نائب المحافظ في الجولة  الدكتور فيصل جودة مدير عام مديرية الصحة وعضو الامن الوطني والدكتور يوسف خليفة مدير مستشفي السويس العام وعدد من الاطباء المكلفين بمتابعة مستشفي العزل ومديرادارة التمريض والصيدلية .
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