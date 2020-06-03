تكثيف برامج التوعية.. وكيل صحة الشرقية يكلف بسرعة الانتهاء من توزيع المستلزمات الوقائية والأدوية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، وذلك لمناقشة مستجدات الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بالمحافظة، والوقوف علي أخر تطورات الوضع الوبائي، وخطة العمل خلال الفترة القادمة، للحد من إنتشار الفيروس، وتقديم العلاج اللازم للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بالفيروس، وذلك بمكتب وكيل الوزارة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".





أكد وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي التنسيق الكامل بين مديري الإدارات الصحية و مديري المستشفيات في التعامل مع الحالات المشتبهة والإيجابية والمخالطين لهم، وتسجيل جميع حالات الدخول بالمستشفيات وإرسالها للإدارة الصحية التابع لها المستشفي، مع متابعة الحالة الصحية للمخالطين بشكل مستمر.





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كما شهد الاجتماع التأكيد علي سرعة الإنتهاء من توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية، وتسليمها للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا بمنازلهم، والمصابون بحالات بسيطة ويخضعون للعزل المنزلي، من خلال فرق الترصد والتقصي بالإدارات التابعة للمديرية، والتأكيد علي الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، وأكد علي أعمال التطهير والتعقيم لمنازل المصابين، والمنطقة التي يقيمون بها، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.





وشدد "مسعود" علي مديري المستشفيات بالتقييم الجيد لجميع حالات الدخول، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، مع تطوير أداء الخدمة الطبية، وتقديمها للمرضي وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية، مع زيادة عدد الأسرة بأقسام الإستقبال والطوارئ لإستيعاب حالات الأمراض التنفسية