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محافظات

لأول مرة.. صحة الشرقية تقيم حفلا غنائيا بمستشفيات العزل لرفع الروح المعنوية للمرضى ..شاهد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:03 م
صحة الشرقية تحيي
صحة الشرقية تحيي حفلا غنائيا بمستشفيات العزل
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محمد الطحاوي
قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية أقامت حفلا غنائيا بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، ومستشفي العزل بالزقازيق، في إطار دعم ومؤازرة الجيش الأبيض، ورفع الروح المعنوية للمرضي، وفي جو من السعادة والفرحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه أقيم الحفل بالتعاون مع الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية، والذي تطوع بإحياء الحفل بفقرات فنية ووطنية بدأها بأغنية خاصة للجيش الأبيض تحت عنوان "تعظيم سلام جيش مصر الأبيض".

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وأشار "مسعود" إلى أن الحضور أبدوا سعادتهم البالغة بالدعم المعنوي المقدم باستمرار لجميع المرضي، والفرق الطبية بالمحافظة، مؤكدين أن هذا الدعم يدفعهم لمواصلة العطاء بكل قوة وعزيمة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وعلي جانب آخر فقد كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ثلاثة من قيادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لبلوغهم السن القانوني للمعاش، وهم فتحي حلمي مدير إدارة الشئون القانونية، ومصطفي خيري رئيس قسم إبداء الرأي بالشئون القانونية، والمهندس زهيري إبراهيم الدسوقي مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لهم لمجهوداتهم المبذولة لخدمة القطاع الصحي خلال فترة عملهم السابقة، مؤكدًا أنهم مثال للأمانة والإخلاص والتفاني في العمل، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية.

لأول مرة.. صحة الشرقية تقيم حفلا غنائيا بمستشفيات العزل لرفع الروح المعنوية للمرضى ..شاهد
لأول مرة.. صحة الشرقية تقيم حفلا غنائيا بمستشفيات العزل لرفع الروح المعنوية للمرضى ..شاهد
لأول مرة.. صحة الشرقية تقيم حفلا غنائيا بمستشفيات العزل لرفع الروح المعنوية للمرضى ..شاهد
لأول مرة.. صحة الشرقية تقيم حفلا غنائيا بمستشفيات العزل لرفع الروح المعنوية للمرضى ..شاهد
لأول مرة.. صحة الشرقية تقيم حفلا غنائيا بمستشفيات العزل لرفع الروح المعنوية للمرضى ..شاهد
لأول مرة.. صحة الشرقية تقيم حفلا غنائيا بمستشفيات العزل لرفع الروح المعنوية للمرضى ..شاهد
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