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صحة الشرقية: محاسبة عامل مشرحة في واقعة تسليم جثة متوفي كورونا لأهله .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 05:06 ص
تسليم جثة متوفي
تسليم جثة متوفي كورونا لأهله
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، إنه تم فتح تحقيق في واقعة تسليم جثة متوفي بكورونا لأهله دون اتخاذ ضوابط صحية.


وأضاف الدكتور هشام مسعود خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه أبلغ مدير الأمن بإبلاغه حال معرفته عمن سلم الجثمان لأهالي المتوفي، وتمت إعادة الجثمان مرة أخرى للمستشفى.


وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية, أن الحالة تم تغسيلها وتكفينها طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن مدير مستشفى حميات الزقازيق يقوم بتغسيل متوفى كورونا بنفسه وهذا قد يتطلب منه جهدا.


وأشار إلى أنه تم محاسبة عامل المشرحة الذي قام بتسليم الجثمان إلى أهالي المتوفي لأنه لابد من تبليغ مدير المستشفى أولا.


ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة شكر الي كل الاطقم الطبية، لأنهم جنود المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.


وأكدت وزيرة الصحة، ضرورة نزول كل الأطباء الي العمل ولايوجد ما يسمي بالاجازة، حتي لو كانت وجوبية.

واوضحت زايد، ان كورونا مرض تشخيصه سهل وعلاجه محدد، فكل التخصصات الطبية ممكن تشتغل عليه باختلاف انوعها.
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