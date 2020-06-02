صحة الشرقية توزع حقائب مستلزمات علاج كورونا بالمنازل .. صور

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الفرق بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة في توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا بمنازلهم، والمصابون بحالات بسيطة ويخضعون للعزل المنزلي، وفقًا للبروتوكول العلاجي الذي تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.





وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن جميع الفرق بدأت بالإنتشار في جميع القري والنجوع بالمحافظة منذ يوم الخميس الماضي، بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية ، ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، وبها بيان توضيحي بإرشادات الإستخدام، وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الإتصال بهم.





وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم، بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية.

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كما تم تقديم التوعية للحالات التي تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الإستخدام، وإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلي، وطرق الحماية للمخالطين حرصًا علي صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوي أو الإصابة بالمرض.



