عشاء سريع وصحي.. طريقة عمل عجة البطاطس بالبيض





مدة التحضير : نصف ساعة

الكمية : تكفي 4 أفراد









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مكونات عجة البطاطس بالبيض :

3 بيضات

ربع كوب بقدونس مفروم

ثمرة فلفل اخضر

4 ملاعق زيت زيتون

ملح وفلفل أسود





طريقة عمل عجة البطاطس بالبيض :





اسلقي البطاطس بماء مملح ثم صفيها وقشريها واتركيها لتبرد





اهرسي البطاطس وضعيها في طبق





أضيفي البيض المخفوق والبقدونس والفلفل الاخضر والملح والفلفل الاسود واخلطي المزيج





سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة





أضيفي خليط البطاطس واتركيه ليتحمر قليلا ثم اقلبي العجة على الجهة الاخرى وحمريها .

4 حبات بطاطس