عشاء سريع وصحي.. طريقة عمل عجة البطاطس بالبيض

تحتار النساء في اختيار أكلات سريعة للعشاء خاصة في ظل فترة الحجر المنزلي ، فيشعر الكثير برغبة في تناول الطعام بشكل متكرر، لكن يمكنك تحضير عجة البطاطس بالبيض ، فهي صحية وسريعة التحضير ومناسبة للإفطار والعشاء .
4 حبات بطاطس
4 حبات بطاطس
3 بيضات
ربع كوب بقدونس مفروم
ثمرة فلفل اخضر
4 ملاعق زيت زيتون
ملح وفلفل أسود
طريقة عمل عجة البطاطس بالبيض :
اسلقي البطاطس بماء مملح ثم صفيها وقشريها واتركيها لتبرد
اهرسي البطاطس وضعيها في طبق
أضيفي البيض المخفوق والبقدونس والفلفل الاخضر والملح والفلفل الاسود واخلطي المزيج
سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة
أضيفي خليط البطاطس واتركيه ليتحمر قليلا ثم اقلبي العجة على الجهة الاخرى وحمريها .
طريقة عمل عجة البطاطس بالبيض :
اسلقي البطاطس بماء مملح ثم صفيها وقشريها واتركيها لتبرد
اهرسي البطاطس وضعيها في طبق
أضيفي البيض المخفوق والبقدونس والفلفل الاخضر والملح والفلفل الاسود واخلطي المزيج
سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة
أضيفي خليط البطاطس واتركيه ليتحمر قليلا ثم اقلبي العجة على الجهة الاخرى وحمريها .