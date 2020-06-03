أكلة جديدة .. طريقة عمل وافل البطاطس

خلال فترة الحجر المنزلي، تحتار النساء يوميا في أصناف الأكلات التي ستقدمها لأسرتها ، خاصة وأن الجميع ينتابه رغبة ملحة في تناول الطعام، في ظل الحجر المنزلي ، فنحتاج تناول أكلات جديدة و سريعة التحضير ، ويمكنك تجربة طريقة عمل وافل البطاطس بخطوات سهلة لتجديد روتين طعامك .









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مكونات وافل البطاطس :

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

بصلة مفرومة

ثوم مهروس

3 ثمرات بطاطس مهروسة

ربع كوب دقيق

2 بيضة

ملح وفلفل أسود





طريقة عمل وافل البطاطس :

اسلقي البطاطس واهرسيها

سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة

أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى البصل

سخني آلة الوافل

اخلطي البصل والثوم المقلى مع البطاطس المهروسة والطحين والبيض والملح والفلفل حتى تمتزج المكونات