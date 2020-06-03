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أكلة جديدة .. طريقة عمل وافل البطاطس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:32 ص
طريقة عمل وافل البطاطس
طريقة عمل وافل البطاطس
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رشا عوني
خلال فترة الحجر المنزلي، تحتار النساء يوميا في أصناف الأكلات التي ستقدمها لأسرتها ، خاصة وأن الجميع ينتابه رغبة ملحة في تناول الطعام، في ظل الحجر المنزلي ، فنحتاج تناول أكلات جديدة و سريعة التحضير ، ويمكنك تجربة طريقة عمل وافل البطاطس بخطوات سهلة لتجديد روتين طعامك .  


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مكونات وافل البطاطس : 
2 ملعقة كبيرة من الزبدة 
بصلة مفرومة 
ثوم مهروس 
3 ثمرات بطاطس مهروسة
ربع كوب دقيق
2 بيضة
ملح وفلفل أسود 

طريقة عمل وافل البطاطس  : 
اسلقي البطاطس واهرسيها
سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة
أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى البصل
سخني آلة الوافل
اخلطي البصل والثوم المقلى مع البطاطس المهروسة والطحين والبيض والملح والفلفل حتى تمتزج المكونات
وزعي الخليط على آلة الوافل و طهيه لمدة 4 دقائق على كل وجه . 
أكلة جديدة .. طريقة عمل وافل البطاطس
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