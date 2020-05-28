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مرأة

بدون زيت وقلية.. 4 طرق جديدة لتحمير البطاطس

الخميس 28/مايو/2020 - 07:42 ص
تحمير بدون قلي
تحمير بدون قلي
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أسماء عبد الحفيظ
يعشق الجميع تناول البطاطس المحمرة كبيرا أو صغيرا.. ويمكنك تناول البطاطس المحمرة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى؛ ولتحضيرها من دون دهون، ومنعا من اكتساب الوزن الزائد، يقدمها الشيف الشربيني، بأربع طرق مختلفة.

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بدائل للقلي:

الخبز:

- ودع زيت القلي واستقبل زيت الزيتون، حيث ستكون المرة الأولى التي تضيف فيها الزيت إلى شيء وتشعر أنك تفيد صحتك.
- بعد غسل البطاطس وتقطيعها ونقعها في الماء، يجب أن تجفف تمامًا، وهي خدعة سريعة تعجل بقرمشتها.
- استخدم زيت الزيتون والملح وكن كريمًا مع البطاطس في هذين المكونين لعمل القرمشة، وغلف بهما البطاطس قبل إدخالها الفرن.
- هذه الطريقة مناسبة للبطاطس المغلفة بالبقسماط أيضًا، ولكن ننصحك هنا بإضافة البيكنج بودر، وبعض من المياه الفوارة، لنتيجة مثالية.

الروست:

تعتمد فكرة الروست على الصدمة، وتستخدم فيها طاسة شديدة السخونة مع ملعقة كبيرة واحدة من الزيت، تصدم فيها البطاطس وتشوح قبل أن تدخل الفرن مع توابلها لتتم سوائها.
- هذه الفكرة تضمن عمل الطبقة المقرمشة الخارجية، ثم تترك للفرن مهمة القلب الطري.

البرويلنج أو القلي بالماء:

يمكن استبدال الزيت بالماء، فى هذه الطريقة ،ولكن على درجة حرارة شديدة الارتفاع، وبعد أن تغلي تمامًا وتصل إلى التبخر، وبكميات قليلة أيضًا، بحيث تصل المكونات في مرحلة ما من الطهي،يمكن طهيها بجانب الخضروات والدجاج .

القلي بالملح والرمال البيضاء:

من أغرب طرق الطهي حول العالم: طريقة تقليدية قديمة مصدرها هندي وفيتنامي، وكان تقليدًا متبعًا في أكل الشوارع الشعبي قديمًا،تعتمد هذه الطريقة على الرمال الناعمة من البحر ،يوضع بكمية كبيرة من الرمال الناعمة في الطاسة، كبديل لزيت القلي ثم تضاف إليه المقليات على أن تكون مكونات جافة لن تمتص الرمال مثل البطاطس والمكرونة والنواشف، وهي فكرة لا تناسب اللحوم أو أي مكونات تحتوي على دهون وماء في تركيبها.
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