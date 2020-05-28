بدون زيت وقلية.. 4 طرق جديدة لتحمير البطاطس

يعشق الجميع تناول البطاطس المحمرة كبيرا أو صغيرا.. ويمكنك تناول البطاطس المحمرة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى؛ ولتحضيرها من دون دهون، ومنعا من اكتساب الوزن الزائد، يقدمها الشيف الشربيني، بأربع طرق مختلفة.





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بدائل للقلي:





الخبز:





- ودع زيت القلي واستقبل زيت الزيتون، حيث ستكون المرة الأولى التي تضيف فيها الزيت إلى شيء وتشعر أنك تفيد صحتك.

- بعد غسل البطاطس وتقطيعها ونقعها في الماء، يجب أن تجفف تمامًا، وهي خدعة سريعة تعجل بقرمشتها.

- استخدم زيت الزيتون والملح وكن كريمًا مع البطاطس في هذين المكونين لعمل القرمشة، وغلف بهما البطاطس قبل إدخالها الفرن.

- هذه الطريقة مناسبة للبطاطس المغلفة بالبقسماط أيضًا، ولكن ننصحك هنا بإضافة البيكنج بودر، وبعض من المياه الفوارة، لنتيجة مثالية.





الروست:



