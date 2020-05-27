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مرأة

في موسمها طريقة تخزين البسلة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:29 ص
تخزين البسلة
تخزين البسلة
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أسماء عبد الحفيظ

فى موسم البسلة، تحتاج ربة المنزل لتخزينها لكى تصبح متاحة بالنسبة لها طول السنة، ولكن بعض السيدات يخفقن فى طريقة تخزين البسلة بشكل صحيح.

لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تخزين البسلة بشكل صحيح.

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- نقوم بشراء البسلة من مصدر موثوق
-  تنظيفها جيدا ووضعها بالماء وغليها
- يتم تصفية البسلة جيدا
- غسل البسلة بالماء الجاري الساقع او المثلج حتى يتم حفظ لونها الاخضر
-  اضافة الجزر وتوزيعه أثناء غليها
- يتم حفظها في أكياس الحفظ وتفريع الهواء منها وتخزينها.

-تشكل الأكياس على شكل مستطيل لكى لا تأخذ مكان فى الفريزر.

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