طريقة فعالة لعمل كسكسي بيكنج بودر.. فيديو

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي الطريقة الصحيحة لـ عمل كسكسي بالبيكنج بودر لإعطاء مذاق مميز وهش ولا يقاوم وبمكونات بسيطة.
مقادير عمل كسكسي بالبيكنج بودر:
كيلو دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ماء حسب الحاجة
رشة ملح
سمن
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طريقة تحضير كسكسي بالبيكنج بودر:
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح فى الكبة
* يضاف الماء تدريجيا على مراحل مع الخلط حتى يصبح الخليط حبات صغيرة
* يوضع الكسكسي فى الشاش فى مصفى حلة الكسكسي أعلى الماء المغلى فى الحلة ويغطى
* يقلب ويضرب مرة أخرى من الكبة مع القليل من قطرات الماء ثم يوضع فى الشاش فى حلة الكسكسي مرة اخرى
* يمكن إضافة القليل من السمنة وتقليبها مع الكسكسي
* يمكن عمل الكسكسي يدويًا بخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح وإضافة الماء على مراحل وتقليب الخليط فى غربال ويسوى بنفس الخطوات