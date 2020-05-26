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مرأة

طريقة فعالة لعمل كسكسي بيكنج بودر.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:00 ص
كسكسي
كسكسي
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي الطريقة الصحيحة لـ عمل كسكسي بالبيكنج بودر لإعطاء مذاق مميز وهش ولا يقاوم وبمكونات بسيطة. 

 
مقادير عمل كسكسي بالبيكنج بودر:
كيلو دقيق 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
ماء حسب الحاجة
رشة ملح 
سمن

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طريقة تحضير كسكسي بالبيكنج بودر:
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح فى الكبة

* يضاف الماء تدريجيا على مراحل مع الخلط حتى يصبح الخليط حبات صغيرة

* يوضع الكسكسي فى الشاش فى مصفى حلة الكسكسي أعلى الماء المغلى فى الحلة ويغطى

* يقلب ويضرب مرة أخرى من الكبة مع القليل من قطرات الماء ثم يوضع فى الشاش فى حلة الكسكسي مرة اخرى

* يمكن إضافة القليل من السمنة وتقليبها مع الكسكسي

* يمكن عمل الكسكسي يدويًا بخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح وإضافة الماء على مراحل وتقليب الخليط فى غربال ويسوى بنفس الخطوات
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