AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حضري منين بالعجوة واسعدى أسرتك في العيد.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 04:01 ص
منين
منين
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل " منين سادة وبالعجوة " بشكل يناسب أول يوم العيد.
 
مقادير منين سادة وبالعجوة

1 كيلو دقيق 
1 كوب سمسم 
نصف ملعقة صغيرة ريحة كحك 
رشة ملح ناعم 
1 ملعقة كبيرة سكر 
1 ملعقة كبيرة شمر وينسون مجروش 
نصف كيلو سمنة
1 ملعقة كبيرة خميرة 
1 كوب لبن دافىء
 الحشو
عجوة 
1 ملعقة صغيرة ريحة كحك 
1 ملعقة صغيرة قرفة نصف كوب سمسم 
1 ملعقة كبيرة سمنة

طريقة تحضير منين سادة وبالعجوة

* ترفع مقادير العجوة على النار مع 2 ملعقة كبيرة ماء

* تخلط المكونات الجافة عدا السكر والخميرة، ثم تخفق المكونات مع 400 جم من السمن.

* يخلط اللبن مع الخميرة والسكر ويترك حتى تتفاعل الخميرة.

* تترك العجينة حتى تتخمر ثم تشكل على صاج فرن " ويمكن حشوها بالعجوة"

* يترك حتى يتخمر مرة أخرى.

* يسوى بالفرن على درجة حرارة 190 لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ثم يقدم بالهنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل رغيف اللحمة بالبصل..فيديو

بيدوب ومسمسم.. كحك العيد على طريقة الشيف توتا مراد

طريقة عمل كحك العيد فى المنزل.. فيديو

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

اكتشفي أسهل طريقة لعمل كعك العيد .. فيديو

بالفيديو.. خطوة بخطوة طريقة عمل المعمول بالتمر

ترشيحاتنا

صدى البلد يخترق سجن الدوحة.. قطر تعفو عن أكبر تاجر مخدرات لحمايته من كورونا

قصة مقتل أية هاشم التي هزت بريطانيا .. تفاصيل

بعد اغتصابها وسرقة تليفونها.. تصالح منة عبد العزيز ومازن ابراهيم: إحنا اخوات وكنا متضايقين

في اتصال هاتفي.. الإمام أحمد الطيب يشيد بجهود الرئيس في مواجهة كورونا ويهنئه بـ عيد الفطر

بلاش تجمعات.. تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل خلال عيد الفطر

أحمد موسى: هشام عشماوي سلم العناصر الإرهابية تسليم أهالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة