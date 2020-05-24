حضري منين بالعجوة واسعدى أسرتك في العيد.. فيديو

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل " منين سادة وبالعجوة " بشكل يناسب أول يوم العيد.

مقادير منين سادة وبالعجوة





1 كيلو دقيق

1 كوب سمسم

نصف ملعقة صغيرة ريحة كحك

رشة ملح ناعم

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة شمر وينسون مجروش

نصف كيلو سمنة

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 كوب لبن دافىء

الحشو

عجوة

1 ملعقة صغيرة ريحة كحك

1 ملعقة صغيرة قرفة نصف كوب سمسم

1 ملعقة كبيرة سمنة





طريقة تحضير منين سادة وبالعجوة





* ترفع مقادير العجوة على النار مع 2 ملعقة كبيرة ماء





* تخلط المكونات الجافة عدا السكر والخميرة، ثم تخفق المكونات مع 400 جم من السمن.





* يخلط اللبن مع الخميرة والسكر ويترك حتى تتفاعل الخميرة.





* تترك العجينة حتى تتخمر ثم تشكل على صاج فرن " ويمكن حشوها بالعجوة"





* يترك حتى يتخمر مرة أخرى.



