تسالى العيد على طريقة رضوى الشربيني.. فيديو

لم يتبقى على العيد سوى ساعات قليلة، وتحتاج ربة المنزل لتقديم بعض التسالى لاسرتها.. تقدم رضوى الشربيني تسالي العيد.





فوندو الشوكولاتة





بعيدًا عن تسالي العيد الحادقه، يعتبر المارشميلو والفواكه المقطعة لقطع صغيرة، من ألذ الوصفات، وغاية في البساطة، بجانب أن مكوناتها متوفرة في كل بيت وإعدادها سهل.





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وعادة تقدم تسالي حلوى فوندو الشوكولاتة مع قطع الفواكه أو المارشميلو، أو مع قطع البسكويت أيضًا التي صنعناها من قبل استعدادًا للعيد، كما يمكن صنعه وسكبه على وجه الكيك.

كذلك تُقطع الشوكولاته إلى قطع صغيرة وتذوب في الكريمة الساخنة ، يوضع خليط الفوندو في قدر مخصص للتقديم، ثم تضاف النكهة حسب الاختيار ويترك الفوندو عدة دقائق ليتشرب النكهة.



