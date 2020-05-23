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مرأة

بطريقة سهلة وبسيطة.. عمل بسكوت جوز الهند ..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 09:02 ص
بسكوت جوز الهند
بسكوت جوز الهند
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى لعشاق جوز الهند طريقة مبتكرة لعمل بسكويت جوز الهند للعيد بطريقة سهلة وبسيطة .
 
مقادير بسكويت جوز الهند

نصف كيلو دقيق 
كوب زبدة حوالي 200 جرام
نصف كوب زيت 
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
بيضة 
كوب سكر بودرة 
التزيين
شوكولاتة بيضاء  مذابة مع ملعقة صغيرة زيت
جوز هند مبشور .

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طريقة تحضير بسكويت جوز الهند

* في العجان تخلط الزبدة مع سكر بودرة وزيت حتى يصبح القوام كريميا

* يضاف بيكنج بودر ودقيق ويعجن

* ثم يضاف جوز هند ويخلط جيدا حتى تمتزج المكونات

* تشكل كرات صغيرة وتغلف بجوز الهند في صاج

* يدخل الفرن على درجة حرارة 160درجة لمدة 10 دقائق

* تخرج من الفرن ثم تترك حتى تبرد

* ثم تغلف الكرات بشوكولاتة بيضاء مذابة وتقدم بالهنا
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