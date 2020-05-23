بطريقة سهلة وبسيطة.. عمل بسكوت جوز الهند ..فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى لعشاق جوز الهند طريقة مبتكرة لعمل بسكويت جوز الهند للعيد بطريقة سهلة وبسيطة .

مقادير بسكويت جوز الهند





نصف كيلو دقيق

كوب زبدة حوالي 200 جرام

نصف كوب زيت

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

بيضة

كوب سكر بودرة

التزيين

شوكولاتة بيضاء مذابة مع ملعقة صغيرة زيت

جوز هند مبشور .





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طريقة تحضير بسكويت جوز الهند





* في العجان تخلط الزبدة مع سكر بودرة وزيت حتى يصبح القوام كريميا





* يضاف بيكنج بودر ودقيق ويعجن





* ثم يضاف جوز هند ويخلط جيدا حتى تمتزج المكونات





* تشكل كرات صغيرة وتغلف بجوز الهند في صاج





* يدخل الفرن على درجة حرارة 160درجة لمدة 10 دقائق





* تخرج من الفرن ثم تترك حتى تبرد



