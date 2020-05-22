نشرة المرأة والصحة.. الإندومي يدمر المخ.. 10 نصائح لتناول كعك العيد دون زيادة الوزن

1- عدم تناول اى انواع اخرى من السكريات والكربوهيدرات في العيد لترك مساحة كافية لكحك العيد.





2- تناول قطعمة واحدة من الكح والبسكويت في اليوم، مع استخدام نصف المقادير من الزبدة أو السمنة او الزبادي عند إعدادهم في المنزل، مما يجعل سعراتهم الحرارية اقل.

ي ظل تفشي فيروس كورونا التاجي ومحاولة كافة دول العالم السيطرة على الفيروس وتجربة ابحاث يوميا للتوصل الى لقاح لفيروس كورونا، قال رئيس الاتحاد الاوروبي لمكافحة الامراض ان أوروبا ستتعرض لموجة ثانية قوية من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail، تشير الدراسات إلى أن أقل من 15 في المائة من سكان الدول الأكثر تضررًا في أوروبا قد أصيبوا بالفعل ، مما يترك الأغلبية ضعيفة في المستقبل.

تدمر المخ.. طبيب يكشف أضرارا كارثية لـ الإندومي .. شاهد

حذر الدكتور الصيدلي باهر السعيد، من تناول الشعيرية سريعة التحضير " الإندومي" خاصة بعد وفاة طفلتين في الدقهلية بعد إصابتهم بالتسمم الغذائي.