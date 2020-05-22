نشرة المرأة والصحة.. الإندومي يدمر المخ.. 10 نصائح لتناول كعك العيد دون زيادة الوزن

نشر موقع صدى البلد الإخباري، مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، فيما يتعلق بالصحة و المرأة، نستعرضها في السطور التالية ..
قال الدكتور جمال البحيري استشاري جراحة الأورام، إن مشكلة التثدي عند الرجال يعاني منها الكثيرون، وقد يتسرب الخوف إليهم بعلاقتها بـ أورام الثدي، إلا أنه يجب طمأنتهم بأن أورام الثدي عند الرجال نادرة الحدوث، ولكنها ليس بالبعيدة، لأنها تحدث بنسب أقل من النساء.
وأضاف البحيري، أن التثدي والمعروف باسم الثدي الأنثوي
، يعاني منه أغلب الرجال أصحاب الأجسام المثالية، الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن وعند فقدانهم الوزن لم يتخلصوا من هذه المنطقة.
وتابع البحيري في برنامج استشارة المذاع على موقع "صدى البلد" الإخباري، أن أسباب التثدي عند الرجال
كثيرة ومتعددة، ومن أهمها:1- خلل في نسبة هرمون الأستروجين:
وأكد البحيري، أن حدوث خلل في هرمون الاستروجين، وارتفاع مستوياته في الجسم يتسبب في خلل بمنطقة الثدي وزيادة الغدد اللبنية والألياف في الثدي؛ حيث أن هرمون الإستروجين عند الرجال
موجود ولكن بنسب صغيرة، وعلى عكس السيدات.
بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن الأيام الأولى بعد الإصابة بكورونا
تكون أعراضها خفيفة وذلك خلال 4 ايام من نقل العدوى، وتتمثل الأعراض في :
فقدان الشهية
الإسهال
عدم القدرة على بلع الطعام
تفاوت درجة حرارة الجسم .
وبعد أيام أخرى تتفاقم الأعراض لتدخل مرحلة جديدة، فيعاني المصاب من " كحة ناشفة" وسعال وعطس و التهاب الحلق وألم شديد به، ثم ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل مخيف تصل لـ 40 درجة .
قدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، مجموعة من النصائح الهامة لـ تناول كحك العيد بأمن وبدون اكتساب الوزن الزائد، وذلك حتى يمر العيد بسلام، وبالأخص بين أصحاب الأمراض المزمنة، ومن أهم هذه النصائح، ما يلي :
1- عدم تناول اى انواع اخرى من السكريات والكربوهيدرات في العيد لترك مساحة كافية لكحك العيد.
2- تناول قطعمة واحدة من الكح والبسكويت في اليوم، مع استخدام نصف المقادير من الزبدة أو السمنة او الزبادي عند إعدادهم في المنزل، مما يجعل سعراتهم الحرارية اقل.
ي ظل تفشي فيروس كورونا التاجي ومحاولة كافة دول العالم السيطرة على الفيروس وتجربة ابحاث يوميا للتوصل الى لقاح لفيروس كورونا، قال رئيس الاتحاد الاوروبي لمكافحة الامراض ان أوروبا ستتعرض لموجة ثانية قوية من تفشي فيروس كورونا.
وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail، تشير الدراسات إلى أن أقل من 15 في المائة من سكان الدول الأكثر تضررًا في أوروبا قد أصيبوا بالفعل ، مما يترك الأغلبية ضعيفة في المستقبل.
تدمر المخ.. طبيب يكشف أضرارا كارثية لـ الإندومي .. شاهد
حذر الدكتور الصيدلي باهر السعيد، من تناول الشعيرية سريعة التحضير " الإندومي" خاصة بعد وفاة طفلتين في الدقهلية بعد إصابتهم بالتسمم الغذائي.
أكد باهر السعيد في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعيرية
نفسها لا تحتوي على أي عناصر غذائية أو فيتامينات، بل فقط تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وتزيد الوزن سواء للأطفال أو الكبار، وتجعل الأطفال يشعرون بالشبع سريعًا فلا يتناولون خضراوات أو فواكه أو أكلات صحية تقوي مناعتهم.