استشارة.. التثدي عند الرجال أسبابه وعلاقته بأورام الثدي.. فيديو

قال الدكتور جمال البحيري استشاري جراحة الأورام، إن مشكلة التثدي عند الرجال يعاني منها الكثيرون، وقد يتسرب الخوف إليهم بعلاقتها بـ أورام الثدي، إلا أنه يجب طمأنتهم بأن أورام الثدي عند الرجال نادرة الحدوث، ولكنها ليس بالبعيدة، لأنها تحدث بنسب أقل من النساء.
وأضاف البحيري، أن التثدي والمعروف باسم الثدي الأنثوي، يعاني منه أغلب الرجال أصحاب الأجسام المثالية، الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن وعند فقدانهم الوزن لم يتخلصوا من هذه المنطقة.
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1- خلل في نسبة هرمون الأستروجين:
وأكد البحيري، أن حدوث خلل في هرمون الاستروجين، وارتفاع مستوياته في الجسم يتسبب في خلل بمنطقة الثدي وزيادة الغدد اللبنية والألياف في الثدي؛ حيث أن هرمون الإستروجين عند الرجال موجود ولكن بنسب صغيرة، وعلى عكس السيدات.
2- اتباع عادات غذائية غير صحية:
وأشار البحيري، إلى أن تناول أطعمة دسمة وغير صحية، يمكن أن يتسبب في ظهور مشكلة الثتدي عند الرجال، وقد يكون أحد أبرز وأهم اسباب ظهور مشكلة التثدي عند الرجال.
3- تناول بعض الأدوية:
وأكد البحيري، أن تناول بعض أدوية القلب والمعدة والكبد يمكن أن تسبب في زيادة نسبة الدهون والألياف في منطقة الثدي، وهو ما يزيد من مشكلة التثدي عند الرجال.
وأوضح البحيري، أن انواع التثدي عند الرجال ينقسم إلى أربع مراحل؛ ويتطلب التدخل من المرحلة الثانية، عبر شفط الدهون والألياف من منطقة الثدي باستخدام البنج الموضعي.
أما عن المرحلة الثالثة والرابعة فإن علاج مشكلة التثدي عند الرجال، يحتاج الطبيب والتدخل الجراحي الأمر، وتتم عبر البنج الموضعي أو البنج الكلي؛ حيث يقوم الطبيب بالتخلص من جميع الدهون والألياف، وشد الجلد بعملية تجميلية، خلال ساعة.
وأضاف البحيري، أن التثدي والمعروف باسم الثدي الأنثوي، يعاني منه أغلب الرجال أصحاب الأجسام المثالية، الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن وعند فقدانهم الوزن لم يتخلصوا من هذه المنطقة.
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وتابع البحيري في برنامج استشارة المذاع على موقع "صدى البلد" الإخباري، أن أسباب التثدي عند الرجال كثيرة ومتعددة، ومن أهمها:
1- خلل في نسبة هرمون الأستروجين:
وأكد البحيري، أن حدوث خلل في هرمون الاستروجين، وارتفاع مستوياته في الجسم يتسبب في خلل بمنطقة الثدي وزيادة الغدد اللبنية والألياف في الثدي؛ حيث أن هرمون الإستروجين عند الرجال موجود ولكن بنسب صغيرة، وعلى عكس السيدات.
2- اتباع عادات غذائية غير صحية:
وأشار البحيري، إلى أن تناول أطعمة دسمة وغير صحية، يمكن أن يتسبب في ظهور مشكلة الثتدي عند الرجال، وقد يكون أحد أبرز وأهم اسباب ظهور مشكلة التثدي عند الرجال.
3- تناول بعض الأدوية:
وأكد البحيري، أن تناول بعض أدوية القلب والمعدة والكبد يمكن أن تسبب في زيادة نسبة الدهون والألياف في منطقة الثدي، وهو ما يزيد من مشكلة التثدي عند الرجال.
وأوضح البحيري، أن انواع التثدي عند الرجال ينقسم إلى أربع مراحل؛ ويتطلب التدخل من المرحلة الثانية، عبر شفط الدهون والألياف من منطقة الثدي باستخدام البنج الموضعي.
أما عن المرحلة الثالثة والرابعة فإن علاج مشكلة التثدي عند الرجال، يحتاج الطبيب والتدخل الجراحي الأمر، وتتم عبر البنج الموضعي أو البنج الكلي؛ حيث يقوم الطبيب بالتخلص من جميع الدهون والألياف، وشد الجلد بعملية تجميلية، خلال ساعة.