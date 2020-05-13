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مرأة

لو وزنك أكثر من 100 كيلو.. 10 نصائح اتبعها أثناء ممارسة الرياضة في المنزل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:06 م
اصحاب الوزن الزائد
اصحاب الوزن الزائد ممارسة التمارين في المنزل
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آية التيجي
يعاني الأشخاص ذات الوزن الكبير، أو من يعانون من السمنة المفرطة من مشكلة عدم قدرته على ممارسة الرياضة أو أنشطة رياضية بسهولة بسبب وزنهم، وبالأخص دهون البطن العنيدة والتي يمكن ان تزيد من نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، ووزنهم أكبر من 100 كيلو، ويرديون ممارسة الرياضة في المنزل، فعليهم اتبع بعض النصائح والرياضات الخاصة لهم لكي تساعدهم في إنقاص الوزن.

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه عند ممارسة التمارين الرياضية بالنسبة للأشخاص الذين لديهم وزن زائد اكبر من 100 كيلو، فعليهم بإتباع هذه النصائح لكي يتمرنوا في المنزل، وتلافي حدوث مشاكل في الركبة والمفاصل ومن أهمها :

1-الإمتناع عن ممارسة رياضة قفز الحبل.

2- تجنب ممارسة تمارين  jumping jacks  في الفترة دي .

3- الإبتعاد عن رياضة الزومبا والتمارين التي تعتمد على القفز باستمرار.

4- تجنب ممارسة تمرين  burpees  خلال هذه الفترة، وحتى يتم خسارة الوزن لأقل من 100 كيلو.

5- البحث عن تمارين على اليوتيوب تتناسب مع المبتدئين.

6- يجب التأكد من ممارسة الرياضة بشكل صحيح لتجنب الإصابات.

7-ممارسة تمارين المارش (جري في المكان)، و تمارين ايروبكس خفيفة.

8- لعبة الترامبولين فكرة ممتازة لسهولة التمرين في البداية من المنزل، وذلك لأنها تخفف من التحميل على المفاصل.

9-الإبتعاد عن تمرين البلانك والكرنش خلال هذه الفترة، حيث ان ووجود دهون البطن أو كرش هيحمل على فقرات الضهر والرقبة بشكل غير صحي.

10- احرص على ممارسة التمارين الخفيف في البداية مع زيادة الشدة ووقت التمرين مع  مرور الوقت.
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