أفضل الطرق للتحفيز على ممارسة التمارين الرياضة في المنزل.. فيديو

قال الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، إن ممارسة التمارين الرياضة في المنزل تصبح رتيبة ومملة وقد تدفع الشخص لإيقاف أدائها.



وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم، الأحد، أنه من أفضل التحفيزات لأداء التمارين وجود شريك يمارسها مع الشخص المتمرن، حتى يكون هناك تشجيع.



وقدم حسام أبو هاشم مجموعة من التمارين من الممكن أدائها من خلال مشاركة شخصين بعضهم البعض.



وأشار حسام أبو هاشم إلى أن كل تمرين من الممكن أدائه لمدة 30 ثانية، ومن ثم الانتقال إلى تمرين آخر.

