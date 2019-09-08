ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفضل الطرق للتحفيز على ممارسة التمارين الرياضة في المنزل.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:12 ص
تمارين منزلية
تمارين منزلية
ندى فتح الله
قال الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، إن ممارسة التمارين الرياضة في المنزل تصبح رتيبة ومملة وقد تدفع الشخص لإيقاف أدائها.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم، الأحد، أنه من أفضل التحفيزات لأداء التمارين وجود شريك يمارسها مع الشخص المتمرن، حتى يكون هناك تشجيع.

وقدم حسام أبو هاشم مجموعة من التمارين من الممكن أدائها من خلال مشاركة شخصين بعضهم البعض.

وأشار حسام أبو هاشم إلى أن كل تمرين من الممكن أدائه لمدة 30 ثانية، ومن ثم الانتقال إلى تمرين آخر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تمارين رياضية لشد وتقوية عضلات الكتف

شاهد.. تمارين رياضية لشد وتقوية عضلات الكتف

باستخدام وزن الجسم.. تمارين بسيطة لشد العضلات.. فيديو

شاهد.. تمارين رياضية لشد وتقوية عضلات الكتف

باستخدام وزن الجسم.. تمارين بسيطة لشد العضلات.. فيديو

شاهد.. تمارين رياضية لشد وتقوية عضلات الكتف

ترشيحاتنا

بعد 10 أعوام من الجريمة.. اكتشاف جثة رجل مفقود والقبض على قاتله

افضل ادعية يوم عاشوراء

توجيه الشكر لمحمد يوسف .. قرارات مجلس الأهلي بشأن كرة القدم والألعاب الأخرى

أخبار الفن .. رقصة مثيرة لـ فيفي عبده .. ابنة عمرو دياب في ملهى ليلي .. حادث مروع لـ حكيم

يوم جميل.. أحمد شوبير يعلق على مشاركة ابنه مع المنتخب الأوليمبي

الابتسامة تكفي.. إطلالة أنثوية لـ ابنة هيفا وهبي

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

كان بيدورها بالمنفلة.. تعرف على بطة إسماعيل ياسين الستروين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور