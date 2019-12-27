30 دقيقة يوميا.. ممارسة التمارين الرياضة تحميك من الإصابة بأمراض خطيرة









وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، أن ممارسة 30 دقيقة من المشي لخمس أيام في الأسبوع، أو ممارسة رياضة ركوب الدراجة أن تقلل من الإصابة بالسرطان.وتابع الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية يمكن ان تساهم في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 18 في المائة في كلا الجنسين، حيث انخفض خطر الاصابة بسرطان الثدي لدى النساء بنسبة 6 في المائة من ممارسة التمرين المعتدل.فيما أشار الباحثون، إلى أنه انخفض خطر الإصابة بسرطان الكلى في كلا الجنسين بنسبة 11 في المائة بعد ممارسة ساعتين ونصف من التمارين المعتدلة، حيث أن النتائج أكدت أن ممارسة التمارين المعتدلة تساعد في إنقاص الوزن، مما يمكنهم من الحصول على الحماية ضد بعض أنواع السرطان.وشملت الدراسة حوالي 75549 شخصا في الدراسة وقاموا بمتابعة سجلاتهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات في المتوسط، وفقا لما نشر في في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقال الدكتور ألبا باتيل ، مؤلف مشارك في الدراسة من جمعية السرطان الأمريكية، ان ممارسة نشاط معتدل الكثافة، مثل المشي السريع ، أو ركوب الدراجات أو التنس أو الركض يمكن أن يحمي من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.وتوصي هيئة الصحة الوطنية الأشخاص بممارسة ما لا يقل عن ساعتين ونصف من النشاط البدني المعتدل في الأسبوع أو 75 دقيقة على الأقل من التمرينات القوية.وأظهرت الدراسة السابقة، والتي نشرت في مجلة علم الأورام الإكلينيكية، أن احتمال الإصابة بـ ليمفوما اللاهودجكين أقل بنسبة تصل إلى 18 في المائة، إذا كان الشخص يمارس التمارين الرياضية بانتظام، والرجال كانوا أقل عرضة بنسبة 14 في المائة للإصابة بسرطان القولون.