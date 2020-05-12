الاندومي يسبب الموت المفاجئ ..و تحضيره فى المنزل يحافظ على أطفالك .. فيديو

يسبب الأندومي الموت المفاجئ حيث يحدث هبوطا حادا فى الدورة الدموية والشلل الرعاش، والصداع المستمر. وبحسب الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة فإن أضرار الأندومي على الصحة كبيرة ومتعددة ومنها تلف في خلايا المخ.
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بالدقهلية أمس من كشف لغز العثور على طفلتين شقيقتين متوفيتين في قرية برمبال الجديدة التابعة للمركز، وتبين أن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية بسبب تناول مواد سامة، حيث تبين أنهما تناولتا وجبة اندومي فاسد.
اقرأ ايضا :
ويحدد الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة أضرار تناول الأندومي كمايلى:
- تسبب البدانة المرضية لأنها تغير في تركيب الدهون في الجسم.
- ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على ملح الصوديوم.
- تسمم المخ نظرا لاحتوائها على مادة "e621".
- تلف في خلايا المخ.
- يسبب الشلل الرعاش، والصداع المستمر .
- فقدان القدرة على التركيز.
- تتسبب في الحساسية لبعض الأشخاص.
- هبوط حاد فى الدورة الدموية .
- ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.
- صداع .
- تأثير سلبي على الصحة النفسية .
طريقة عمل الاندومي بالمنزل :
تجنبا للأضرار تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الإندومي في المنزل .
مقادير عمل الاندومي بالمنزل :
نصف كيلو مكرونة اسباجتي ( الكمية حسب عدد الاشخاص )
2 مكعب مرقة دجاج
ملعقة صغيرة بودرة شطة حمراء حارة ( يمكن التبديل بين الحار والمتوسط )
ملعقة صغيرة بودرة ثوم ( اختياري )
ملعقة صغيرة بودرة بصل ( اختياري )
ملعقة صغيرة كمون مطحون
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
ملح ( حسب الحاجة)
2 ملعقة كبيرة زيت طعام ( حسب الكمية )
طريقة عمل الاندومي :
ضعي إناء به ماء على النار لسلق المكرونة بحيث يغطي الماء المكرونة.
ضعي في ماء السلق ( الملح + الفلفل + كمون + مكعب مرقة دجاج + ملعقة زيت ) .
طريقة تحضير المادة الدهنية لحين سلق المكرونة
نحضر مقلاة على النار ونضع بها ( معلقة الزيت + الشطة + مكعب مرقة الدجاج + بودرة الثوم + بودرة البصل ) ونخلطهم جميعا جيدا .
بعد الانتهاء من سلق المكرونة (البعض يفضل ان يأكل المكرونة مع الماء لانة مبهر وطعمة لذيذ والبعض يفضل من غير الماء ) نضع الخليط السابق ( المادة الدهينة ) فوق المكرونة المسلوقة ويقلب جيدا.