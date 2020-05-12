الاندومي يسبب الموت المفاجئ ..و تحضيره فى المنزل يحافظ على أطفالك .. فيديو

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بالدقهلية أمس من كشف لغز العثور على طفلتين شقيقتين متوفيتين في قرية برمبال الجديدة التابعة للمركز، وتبين أن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية بسبب تناول مواد

، حيث تبين أنهما تناولتا وجبة

فاسد.