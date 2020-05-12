طريقة عمل وجبة إندومي في المنزل

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الإندومي في المنزل بعيدا عن الأضرار.





مقادير عمل الإندومي بالمنزل :





نصف كيلو مكرونة اسباجتي ( الكمية حسب عدد الاشخاص )

2 مكعب مرقة دجاج

ملعقة صغيرة بودرة شطة حمراء حارة ( يمكن التبديل بين الحار والمتوسط )

ملعقة صغيرة بودرة ثوم ( اختياري )

ملعقة صغيرة بودرة بصل ( اختياري )

ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ملح ( حسب الحاجة)

2 ملعقة كبيرة زيت طعام ( حسب الكمية )





الطريقة لعمل الاندومي





ضعي إناء به ماء على النار لسلق المكرونة بحيث يغطي الماء المكرونة.

ضعي في ماء السلق ( الملح + الفلفل + كمون + مكعب مرقة دجاج + ملعقة زيت ) .





نحضر المادة الدهنية لحين سلق المكرونة:





نحضر مقلاة على النار ونضع بها ( معلقة الزيت + الشطة + مكعب مرقة الدجاج + بودرة الثوم + بودرة البصل ) ونخلطهم جميعا جيدا .