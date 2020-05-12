طريقة عمل وجبة إندومي في المنزل

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الإندومي في المنزل بعيدا عن الأضرار.
مقادير عمل الإندومي بالمنزل :
نصف كيلو مكرونة اسباجتي ( الكمية حسب عدد الاشخاص )
2 مكعب مرقة دجاج
ملعقة صغيرة بودرة شطة حمراء حارة ( يمكن التبديل بين الحار والمتوسط )
ملعقة صغيرة بودرة ثوم ( اختياري )
ملعقة صغيرة بودرة بصل ( اختياري )
ملعقة صغيرة كمون مطحون
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
ملح ( حسب الحاجة)
2 ملعقة كبيرة زيت طعام ( حسب الكمية )
الطريقة لعمل الاندومي :
ضعي إناء به ماء على النار لسلق المكرونة بحيث يغطي الماء المكرونة.
ضعي في ماء السلق ( الملح + الفلفل + كمون + مكعب مرقة دجاج + ملعقة زيت ) .
نحضر المادة الدهنية لحين سلق المكرونة:
نحضر مقلاة على النار ونضع بها ( معلقة الزيت + الشطة + مكعب مرقة الدجاج + بودرة الثوم + بودرة البصل ) ونخلطهم جميعا جيدا .
بعد الانتهاء من سلق المكرونة (البعض يفضل ان يأكل المكرونة مع الماء لانة مبهر وطعمة لذيذ والبعض يفضل من غير الماء ) نضع الخليط السابق ( المادة الدهينة ) فوق المكرونة المسلوقة ويقلب جيدا.