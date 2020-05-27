AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

متاحة طوال العام..الطريقة الصحيحة لتخزين الفراولة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:25 ص
تخزين الفراولة
تخزين الفراولة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الفراولة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك للتعرف على الطريقة الصحيحة لتخزين الفراولة، فى موسمها.

اقرا أيضا 

بالخطوات طريقة صناعة المعمول فيديو 

قدم الشيف الشربيني الطريقة الصحيحة لتخزين الفراولة، فهى فاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن، وتمد الجسم بالطاقة اللازمة، لذلك على ربة المنزل أن تحرص على تخزينها لكى تصبح متاحة للاستخدام طول العام.

طريقة تخزين الفراولة..

- إحضار فراولة ناشفة وتخلو من العيوب حتى تتمكن من تخزينها.

- غسلها جيدا بالماء الجاري لإزالة الشوائب.

- يتم نزع القشرة الخضراء وغسلها مرة أخرى لضمان الصحة .

- يتم تصفيتها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى تجف.

- يتم فرز الفراولة ووضعها بأكياس التخزين وتفريغ الهواء منها حتى لا تتلف.

-يتم وضعها بالفريزر مدة 6 أشهر وضمان صحتها واستخدامها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل رمضان.. الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس

الطريقة الصحيحة لتخزين البسلة بالجزر

الطريقة السليمة لتخزين الفراولة في الفريزر

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

بأقل مجهود ..الطريقة الصحيحة لحفظ السمبوسة

مفاجأة للسيدات.. طرق سريعة لتخزين الفاصوليا الخضراء والبصل والفلفل الرومى

ترشيحاتنا

بعد رفع الحظر.. مشاجرة حادة بين عشرات المصيفين على الشاطئ.. فيديو

رئيس مازيمبي يصدم الأهلي حول التعاقد مع موليكا

من دروس رمضان.. علي جمعة: لو استعمل الناس الصيام لتعطلت الصيادلة

6 وصايا نبوية تضمن لك الجنة.. محمد مهنا يكشف عنها

لو حسيت بأعراض اشتباه إصابة بفيروس كورونا تعمل إيه؟.. الصحة تجيب.. فيديو

حكم الجمع بين نية صيام ست من شوال مع قضاء أيام من رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

بفستان أنيق.. مي كساب في إطلالة جديدة على الإنستجرام

هل يمكن لـ مياه الشرب أن تزيد من مناعة الجسم؟