متاحة طوال العام..الطريقة الصحيحة لتخزين الفراولة

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الفراولة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك للتعرف على الطريقة الصحيحة لتخزين الفراولة، فى موسمها.



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قدم الشيف الشربيني الطريقة الصحيحة لتخزين الفراولة، فهى فاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن، وتمد الجسم بالطاقة اللازمة، لذلك على ربة المنزل أن تحرص على تخزينها لكى تصبح متاحة للاستخدام طول العام.



طريقة تخزين الفراولة..

- إحضار فراولة ناشفة وتخلو من العيوب حتى تتمكن من تخزينها.

- غسلها جيدا بالماء الجاري لإزالة الشوائب.





- يتم نزع القشرة الخضراء وغسلها مرة أخرى لضمان الصحة .

- يتم تصفيتها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى تجف.

- يتم فرز الفراولة ووضعها بأكياس التخزين وتفريغ الهواء منها حتى لا تتلف.

-يتم وضعها بالفريزر مدة 6 أشهر وضمان صحتها واستخدامها.