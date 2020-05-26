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بـالخطوات .. طريقة صناعة المعمول للشيف أحمد عادل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:01 م
المعمول
المعمول
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نهى هجرس
يعد المعمول من الأطعمة التى يفضل العديد من الأشخاص تناولها، وخاصة الأطفال، وحرصًا على سلامتهم تفضل الأمهات إعداد المعمول فى المنزل.

ولذلك يقدم لكم الشيف أحمد عادل من خلال "صدى البلد" طريقة عمل المعمول بخطوات سهلة...

مكونات المعمول
٥٠٠ جرام دقيق
١٢٥ جرام سمنه
١٢٥ جرام زبده
٥٠ جرام سكر بودر
٥٠ جرام سميد سيمولينا
١٠ جرام بيكينج بودر
٢ جرام فانيليا
بيضه
٥٠ مللى لبن


الحشو
ملبن
عجوه

الطريقه عمل المعمول

فى العجان الكهربائى اولا يتم وضع الدقيق مع السكر البودر مع البيكينج بودر مع الدقيق السيمولينا و نضربهم لمده دقيقتان حتى تتجانس المكونات 
ثم نضع الزبده مع السمنه و نضربهم على السرعه المتوسطه ثم نضع البيضه مع الفانيليا و اخيرآ نضع اللبن مع باقى المقادير حتى تتجانس و تكون عجينه ناعمه 
ثم تترك حتى ترتاح لمده ١٠ دقايق 
ثم نشكلها بقطعات المعمول الخشب  وتحشى حسب الرغبه بالملبن او العجوه و توضوع فى فرن ساخن على درجه حراره ١٨٠ لمده ٢٥ دقيقه  
ثم تقدم و عليها سكر بود حسب الرغبه
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