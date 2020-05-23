سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

يعد كوكيز قطع الشوكولاته من الأكلات المفضلة لدى الأطفال، ويحرصون على تناولها بشكل دائم، ولذلك تفضل المهات إعداد كوكيز الشوكولانه لأطفاها فى المنزل.
وقدم الشيف أحمد عادل لـ "صدى البلد " طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة بوصفة سهلة وبسيطة...
مكونات كوكيز قطع الشوكولاتة
٢٥٠ جرام زبده
٣٠٠ جرام سكر
٢ عدد بيض
فانيليا
٣٥٠ جرام دقيق
رشه ملح
١٠ جرام بيكينج بودر
٥ جرام بيكينج صودا
٢٥٠ جرام شوكلت شيبس
١٥٠ جرام عين جمل مجروش
طريقه تحضير كوكيز قطع الشوكولاتة
اولا يتم وضع الزبده مع السكر و يتم الضرب جيدآ حتى نحصل على خليط كريمى فاتح
ثم نضع البيض مع الفانيليا و نضرب حتى تتجانس المقادير
ثم نضع عين الجمل مع الشوكليت شيبس و نحضر بوله ثم نضع فيها الدقيق مع البيكينج صودا و البيكينج بودر مع رشه الملح و نقلبهم جيدآ
ونضعهم فى العجان على السرعه الاولى حتى تتجانس العجينه
ثم توضع فى التلاجه حتى ترتاح ثم تشكل حسب الرغبه و توضع فى فرن سخن على درجه حراره ١٨٠ لمده ٢٠ دقيقه ثم تقدم