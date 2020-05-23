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طريقة عمل كوكيز الشوفان

السبت 23/مايو/2020 - 08:24 م
طريقة عمل كوكيز الشوفان
طريقة عمل كوكيز الشوفان
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل  كوكيز الشوفان بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مكونات كوكيز الشوفان
400 جرام دقيق 
ملعقة صغيرة فانيليا
 400 جرام سكر بني
 200 جرام سكر خشن
 350 جرام سمـنة 
600 جرام شوفان
2 ملعقة صغيرة ملح
3 ملعقة صغيرة ماء 
 بيضة 
 ملعقة صغيرة بيكينج صودا 

طريقة عمل كوكيز الشوفان
- ضعي الدقيق مع بيكينج صودا وملح وقلبي جيدا ثم أضيفي السكر و قلبي جيدا 
- ضعى السمنة وقلبي جي خليط فى علبة واغلقيها جيدا وتحفظ في الفريزر وانتظري قليلا
- ادهني صاج بالسمنة واشعلي الفرن حتى تسخن
- ضعى العجين مع البيض والشوفان والفانيليا والماء في وعاء كبير وقلبي جيدا حتى يتيبس العجين
- قطعي العجين في شكل دوائر وضعيه في صينية الفرن حتى تتحول للون الذهبي
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