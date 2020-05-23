نقدم لكم طريقة عمل كوكيز الشوفان بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات كوكيز الشوفان

400 جرام دقيق

ملعقة صغيرة فانيليا

400 جرام سكر بني

200 جرام سكر خشن

350 جرام سمـنة

600 جرام شوفان

2 ملعقة صغيرة ملح 3 ملعقة صغيرة ماء

بيضة

ملعقة صغيرة بيكينج صودا





طريقة عمل كوكيز الشوفان

- ضعي الدقيق مع بيكينج صودا وملح وقلبي جيدا ثم أضيفي السكر و قلبي جيدا

- ضعى السمنة وقلبي جي خليط فى علبة واغلقيها جيدا وتحفظ في الفريزر وانتظري قليلا

- ادهني صاج بالسمنة واشعلي الفرن حتى تسخن

- ضعى العجين مع البيض والشوفان والفانيليا والماء في وعاء كبير وقلبي جيدا حتى يتيبس العجين