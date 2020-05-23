طريقة عمل بيتي فور بالسمنة





مقادير بيتي فور :

3 كوب دقيق

ذرة ملح

كوب سمنة

كوب سكر بودرة

2 بيضة

3 باكو فانيليا

ملعقة كبيرة كاكاو

التزيين

فول سوداني مجروش

مربى

جوز هند شوكولاتة

فورماسيل





طريقة عمل بيتي فور:





- ضعى السمنة مع السكر البودرة في العجانة واخفقيهم جيدا.

- اضيفي البيض والفانيليا والدقيق والملح واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة

- اسكبي الخليط في كيس حلواني وشكلي البيتي فور في صاج مدهون بالسمنة.

- ادخلى البيتي فور الفرن حتى ينضج و يترك ليبرد ثم يزين ويقدم.







