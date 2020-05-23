يعد البيتي فور من اشهى الحلويات التى يتم تقدميها في عيد الفطر لذا نعرض لكم طريقة عمل بيتي فور بالسمنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير بيتي فور :
3 كوب دقيق
ذرة ملح
كوب سمنة
كوب سكر بودرة
2 بيضة
3 باكو فانيليا
ملعقة كبيرة كاكاو
التزيين
فول سوداني مجروش
مربى
جوز هند
شوكولاتة
فورماسيل
طريقة عمل بيتي فور:
- ضعى السمنة مع السكر البودرة في العجانة واخفقيهم جيدا.
- اضيفي البيض والفانيليا والدقيق والملح واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة
- اسكبي الخليط في كيس حلواني وشكلي البيتي فور في صاج مدهون بالسمنة.
- ادخلى البيتي فور الفرن حتى ينضج ويترك ليبرد ثم يزين ويقدم.