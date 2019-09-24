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طريقة عمل بيتي فور بمذاق لا يقاوم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
طريقة عمل بيتي فور
طريقة عمل بيتي فور بمذاق لا يقاوم
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل "بيتي فور" بمذاق لا يقاوم ،وبشكل يناسب الاحتفالات.

مقادير بيتي فور:

كيلو دقيق 
رشة ملح 
ربع كيلو سكر بودرة 
نصف كيلو زبدة 
5 بيضات 
5 باكو فانيليا 
ملعقة كبيرة كاكاو 
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان 
مربى 
جوز هند 
فول سودانى مجروش 

طريقة تحضير بيتي فور:

* اخلطى الزبدة والسكر ثم ضيفى البيض والفانيليا واالدقيق والملح وقلبى.

* يمكن تقسيم العجينة لاجزاء وخلط جزء منها بالقهوة سريعة الذوبان او الكاكاو مذابين فى القليل من الماء.

* شكلى البيتى فور فى صينية وادخلى البيتى فور الفرن حتى النضج.

* الصقى البيتى فور بالمربى وقلبيه فى الفورماسل أو جوز الهند أو االفول االسودانى المجروش وقدميه.

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