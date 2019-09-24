تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل "بيتي فور" بمذاق لا يقاوم ،وبشكل يناسب الاحتفالات.
مقادير بيتي فور:
كيلو دقيق
رشة ملح
ربع كيلو سكر بودرة
نصف كيلو زبدة
5 بيضات
5 باكو فانيليا
ملعقة كبيرة كاكاو
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
مربى
جوز هند
فول سودانى مجروش
طريقة تحضير بيتي فور:
* اخلطى الزبدة والسكر ثم ضيفى البيض والفانيليا واالدقيق والملح وقلبى.
* يمكن تقسيم العجينة لاجزاء وخلط جزء منها بالقهوة سريعة الذوبان او الكاكاو مذابين فى القليل من الماء.
* شكلى البيتى فور فى صينية وادخلى البيتى فور الفرن حتى النضج.
* الصقى البيتى فور بالمربى وقلبيه فى الفورماسل أو جوز الهند أو االفول االسودانى المجروش وقدميه.