تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل "بيتي فور" بمذاق لا يقاوم ،وبشكل يناسب الاحتفالات.





مقادير بيتي فور:





كيلو دقيق

رشة ملح

ربع كيلو سكر بودرة

نصف كيلو زبدة

5 بيضات

5 باكو فانيليا

ملعقة كبيرة كاكاو

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

مربى

جوز هند

فول سودانى مجروش





طريقة تحضير بيتي فور:





* اخلطى الزبدة والسكر ثم ضيفى البيض والفانيليا واالدقيق والملح وقلبى.





* يمكن تقسيم العجينة لاجزاء وخلط جزء منها بالقهوة سريعة الذوبان او الكاكاو مذابين فى القليل من الماء.





* شكلى البيتى فور فى صينية وادخلى البيتى فور الفرن حتى النضج.



