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مع اقتراب عيد الفطر.. طريقة عمل بسكويت النشادر للشيف نجلاء الشرشابي.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:29 م
بسكويت النشادر
بسكويت النشادر
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نهى هجرس
مع اقتراب عيد الفطر، وتفشي فيروس كورونا حول العالم يجب على جميع السيدات عمل بسكويت العيد فى المنزل حتى لا يشكل خطرا على الصحة عند شرائه من الخارج، والتأكد من النظافة.

ونقدم لكِ عبر السطور التالية طريقة عمل بسكويت النشادر

مكونات بسكويت النشادر:

3 أكواب دقيق
كوب إلا ربع من الزبدة
كوب إلا ربع سكر بودرة
2 بيضة
ملعقة كليرة من النشادر
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
فانيليا 
لبن حسب الحاجة


طريقة تحضير بسكويت النشادر:

فى العجان ضعى الزبدة بدرجة حرارة المطبخ ثم اضيفى السكر البودرة وقومى بخلطهم جيدا
أضيفى البيض والفانيليا مع الخليط، وامزجيهم بشكل جيد
ضعى ملعقة النشادر مع الخليط، وضعى الدقيق بالتدريج
ثم أضيفي اللبن بالتدريج، وتأكدى من خلطهم بشكل جيد
اخرجى العجين، وضعيه فى كيس ثم شكليه بطرق مختلفة وضعيه فى صينية.
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