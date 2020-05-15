مع اقتراب عيد الفطر.. طريقة عمل بسكويت النشادر للشيف نجلاء الشرشابي.. فيديو





ونقدم لكِ عبر السطور التالية طريقة عمل بسكويت النشادر





مكونات بسكويت النشادر:





3 أكواب دقيق

كوب إلا ربع من الزبدة

كوب إلا ربع سكر بودرة

2 بيضة

ملعقة كليرة من النشادر

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

فانيليا

لبن حسب الحاجة









طريقة تحضير بسكويت النشادر:





فى العجان ضعى الزبدة بدرجة حرارة المطبخ ثم اضيفى السكر البودرة وقومى بخلطهم جيدا

أضيفى البيض والفانيليا مع الخليط، وامزجيهم بشكل جيد

ضعى ملعقة النشادر مع الخليط، وضعى الدقيق بالتدريج

ثم أضيفي اللبن بالتدريج، وتأكدى من خلطهم بشكل جيد

اخرجى العجين، وضعيه فى كيس ثم شكليه بطرق مختلفة وضعيه فى صينية.