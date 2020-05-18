بالفيديو.. خطوة بخطوة طريقة عمل المعمول بالتمر

يعتبر المعمول بالتمر من أكثر المعجنات التي تقدم في دول الخليج، وبمناسبة اقتراب موعد عيد الفطر، فقد قامت الشيف نونا بتقديم طريقة عمل المعمول بالتمر ، والتي لها مذاق شهي، ومميز للغاية.





وقت التحضير: 16 دقيقة

وقت الطبخ: 40 دقيقة

تكفي لـ: ٧ اشخاص









طريقة عمل المعمول بالعجوة





مقادير المعمول بالعجوة:





كيلو دقيق

نصف كيلو سمنة

نصف كوب سكر بودر

نصف كوب سيرب

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

ملعقة كبيرة محلب مطحون





(الحشوة)

كيلو عجوة مفرومة

ربع كوب سيرب





طريقة عمل المعمول بالعجوة:





١- نحضر العجينة ونضع بها الزبادي والزبدة وزيت والفانيليا والسكر والبيكنج بودر، ثم نضع ملعقة كبيرة من توابل المعمول، و نخلط جيدًا.





٢- ثم ننزل بالدقيق تدريجيًا ونخلط حسب احتياج العجينة حتى تتكون لدينا عجينة غير لينة غير ملتصقة باليد ونلف العجينة بالزيت والسيرب، ونضع معها ملعقة كبيرة من توابل المعمول حتى تصبح جاهزة للحشو.





٣- نقسم العجينة نصفين ثم نفرد العجينة على رشة دقيق، ونضع عليها العجوة ثم نفرد الجزء الآخر من العجينة ونضعه على العجوة.





٤- تقطع بالقطاعات، ونضع سمسم على الوجه ونضعها فى صاج مدهون بالزيت، ثم ندخله فرن مشتعل مسبقًا على درجة حرارة 180 أو درجة حرارة متوسطة فوق وتحت حتى تمام التسوية، ويأخذ اللون الذهبي.



