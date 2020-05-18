AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالفيديو.. خطوة بخطوة طريقة عمل المعمول بالتمر

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:05 م
طريقة عمل المعمول
طريقة عمل المعمول بالتمر
Advertisements
آية التيجي
يعتبر المعمول بالتمر من أكثر المعجنات التي تقدم في دول الخليج، وبمناسبة اقتراب موعد عيد الفطر، فقد قامت الشيف نونا بتقديم طريقة عمل المعمول بالتمر، والتي لها مذاق شهي، ومميز للغاية.

وقت التحضير: 16 دقيقة
وقت الطبخ: 40 دقيقة
تكفي لـ: ٧ اشخاص

ويمكنك تحضير المعمول بالتمر بعدة طرق، فهي أحد الحلويات الشرقية، والتي يمكن ان تتفنني في عمله، وتقوم بتقديمه لأطفالك وعائلتك، وإليكم طريقة عمل المعمول بالعجوة بالتفصيل..

إقرأ ايضا | طريقة عمل النسكافيه.. بلاك وبالحليب

طريقة عمل المعمول بالعجوة

مقادير المعمول بالعجوة:

كيلو دقيق
نصف كيلو سمنة
نصف كوب سكر بودر
نصف كوب سيرب
2 ملعقة كبيرة ماء ورد
ملعقة كبيرة محلب مطحون

(الحشوة)
كيلو عجوة مفرومة
ربع كوب سيرب

طريقة عمل المعمول بالعجوة:

١- نحضر العجينة ونضع بها الزبادي والزبدة وزيت والفانيليا والسكر والبيكنج بودر، ثم نضع ملعقة كبيرة من توابل المعمول، و نخلط جيدًا.

٢- ثم ننزل بالدقيق تدريجيًا ونخلط حسب احتياج العجينة حتى تتكون لدينا عجينة غير لينة غير ملتصقة باليد ونلف العجينة بالزيت والسيرب، ونضع معها ملعقة كبيرة من توابل المعمول حتى تصبح جاهزة للحشو.

٣- نقسم العجينة نصفين ثم نفرد العجينة على رشة دقيق، ونضع عليها العجوة ثم نفرد الجزء الآخر من العجينة ونضعه على العجوة.

٤- تقطع بالقطاعات، ونضع سمسم على الوجه ونضعها فى صاج مدهون بالزيت، ثم ندخله فرن مشتعل مسبقًا على درجة حرارة 180 أو درجة حرارة متوسطة فوق وتحت حتى تمام التسوية، ويأخذ اللون الذهبي.

٥- ثم نخرجه من الفرن ونتركه يهدأ ثم يقدم المعمول بالعجوة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سناكس لذيذ.. طريقة عمل فطائر التمر والشوكولاتة

لتجنب الإصابة بالفيروسات.. طريقة عمل الخبز فى المنزل

طريقة عمل خلية نحل بالعسل بأسهل الخطوات

الفطار من الجزائر.. طريقة عمل اللحم بالسبانخ.. والحلو بسكويت المروحة بحشو الجناش

طريقة عمل المعمول بوصفات متنوعة وسهلة

ترشيحاتنا

في ظروف كورونا .. هل يحق لمستأجري المحلات والمنشآت إيقاف الأجر أو تخفيضه

تحولت لكتلة صفيح.. تفاصيل حادث دائرى المعادى.. فيديو وصور

في تصريحات جريئة.. مفيد فوزي: الإدمان سبب وفاة سعاد حسني.. ولم أحاور سما المصري

الإدمان .. مفيد فوزي يكشف سبب وفاة سعاد حسني .. فيديو

لا تراهن على هؤلاء القلة.. رسالة خاصة من مفيد فوزي إلى الرئيس السيسي.. فيديو

تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.. إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين في القطاع الخاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور

المرور: حادث دائري المعادى بدون وفيات.. واصطدام 5 سيارات ملاكي بحمولة المقطورة

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. علاقة نبيلة عبيد بالسيارات.. أول سيارة تمتلكها أحضرتها من بيروت