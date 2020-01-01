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مرأة

زى الجاهز.. بأقل التكاليف تعلمي طريقة إعداد المعمول بالتمر

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:08 ص
المعمول بالتمر
المعمول بالتمر
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آية التيجي
ينتشر استهلاك المعمول بالتمر في دول الخليج والدول العربية، حيث أنه في الغالب ما يتم تقديمه مع الشاي، او الشاي بالحليب في الإفطار، أو خلال بين الوجبات كتحلية، وفيما يليل سنقدم لكم طريقة اعداد معمول التمر بطريقة بسيطة وغير مكلفة، بنفس المذاق.

وقت التحضير: ٥٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٣٠ دقيقة
الكمية: تكفي لـ ٧ اشخاص

قامت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك بتقديم طريقة عمل المعمول بالتمر، والتي لها مذاق شهي، ومميز للغاية، ويمكن اعاداها للفطور، أو حتى بين الوجبات الأساسية كنوع من التحلية.

طريقة عمل المعمول بالعجوة

مقادير المعمول بالعجوة:

كيلو دقيق
نصف كيلو سمنة
نصف كوب سكر بودر
نصف كوب سيرب
2 ملعقة كبيرة ماء ورد
ملعقة كبيرة محلب مطحون

(الحشوة)
كيلو عجوة مفرومة
ربع كوب سيرب

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1- نحضر العجينة ونضع بها الزبادي والزبدة وزيت والفانيليا والسكر والبيكنج بودر ثم نضع ملعقة كبيرة من توابل المعمول، و نخلط جيدًا.

2- ثم ننزل بالدقيق تدريجيًا ونخلط حسب احتياج العجينة حتى تتكون لدينا عجينة غير لينة غير ملتصقة باليد ونلف العجينة بالزيت والسيرب، ونضع معها ملعقة كبيرة من توابل المعمول حتى تصبح جاهزة للحشو.

3- نقسم العجينة نصفين ثم نفرد العجينة على رشة دقيق، ونضع عليها العجوة ثم نفرد الجزء الآخر من العجينة ونضعه على العجوة.

4- تقطع بالقطاعات، ونضع سمسم على الوجه ونضعها داخل صاج مدهون بالزيت، ثم ندخله فرن مشتعل مسبقًا على درجة حرارة 180 أو درجة حرارة متوسطة فوق وتحت حتى تمام التسوية، ويأخذ اللون الذهبي.

5- ثم نخرجه من الفرن ونتركه يهدأ ثم يقدم المعمول بالعجوة .
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