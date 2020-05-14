قبل العيد .. طريقة تحضير المعمول "فيديو"

معمول التمر من أشهر الحلويات التي تقدم في العيد، وهناك وصفات عديدة لتحضير المعمول قبل العيد إليك كيفية تحضيره فى المنزل بتكلفة أقل وأحلى من الجاهز ..



إليك طريقة تحضير

إليك طريقة تحضير المعمول بمذاق ألذ على طريقة الشيف الشربينى في برنامجه الشيف على قناة سى بى سى سفرة



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المقادير لتحضير المعمول ..





كيلو دقيق



نصف كيلو زبدة



2 ملعقة سكر بودر

فانيليا

نصف كوب ماء



ماء الزهر

300 درام سيمولينا





للحشو..





فستق مجروش

400 جرام سكر





طريقة تحضير المعمول بالخطوات







فى محضر الطعام نبد أ فى إضافة كافة المكونات ثم عندما تصبح العجينة متجانسة نبدأ فى حشو المعمول ووضعه فى الفرن





فى الرابط التالى إليك كيفية تحضير المعمول بالخطوات

