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مرأة

قبل العيد .. طريقة تحضير المعمول "فيديو"

الخميس 14/مايو/2020 - 08:08 ص
المعمول
المعمول
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لمياء الياسين
معمول التمر من أشهر الحلويات التي تقدم في العيد، وهناك وصفات عديدة لتحضير المعمول قبل العيد إليك كيفية تحضيره فى المنزل بتكلفة أقل وأحلى من الجاهز ..

إليك طريقة تحضير المعمول بمذاق ألذ على طريقة الشيف  الشربينى في برنامجه الشيف  على قناة سى بى سى سفرة

المقادير لتحضير المعمول ..

كيلو دقيق
نصف كيلو زبدة
2 ملعقة سكر بودر
فانيليا
نصف كوب ماء
ماء الزهر
300 درام سيمولينا

للحشو..

فستق مجروش
400 جرام سكر

طريقة تحضير المعمول بالخطوات

فى محضر الطعام نبد أ فى إضافة كافة المكونات ثم عندما تصبح العجينة متجانسة نبدأ فى  حشو المعمول ووضعه فى الفرن

فى الرابط التالى إليك كيفية تحضير المعمول بالخطوات

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