طريقة عمل النسكافيه.. بلاك وبالحليب





وقت التحضير : 10 دقائق

وقت الطهي: 2 دقيقة



طريقة عمل النسكافيه

مقادير طريقة عمل النسكافيه :



4 ملاعق كبيرة حليب بودر توجد اكثر من طريقة لعمل النسكافيه، لأنه بالنسبة لعشاق القهوة يتمتع النسكافيه او القهوة سريعة التحضير بمذاق مميز وغني، لذا سنقدم لكم فيما يلي اكثر من وصفة لـ طريقة عمل النسكافيه ، ولكل منهم لها مذاق مميز، وطعم مختلفة، وإليكم الوصفات بالتفصيل.4 ملاعق كبيرة حليب بودر

2 ملعقة صغيرة نسكافيه

2 ملعقتان مسطحتان سكر

كوبان ماء

صوص الكراميل



طريقة عمل النسكافيه :



1- نضع الماء في الابريق، ونحرك الحليب البودر به حتى يذوب ويترك على النار حتى يغلي.





2- في الاكواب نضع ملعقة النسكافيه وملعقة السكر، ونضيف اليها قليل من الحليب لكي تذوب.





3- في الخلاط نقوم بخلط الحليب حتى يشكل الرغوة أو باستخدام مضرب اليد اليدوي.





4- نصب الحليب فوق النسكافيه والسكر المذاب في الكوب إلى الثلثين من الكوب، ثم ننقل الرغوة بالملعقة ونضيفها الى كوب النسكافيه.



