طريقة عمل النسكافيه.. بلاك وبالحليب

توجد اكثر من طريقة لعمل النسكافيه، لأنه بالنسبة لعشاق القهوة يتمتع النسكافيه او القهوة سريعة التحضير بمذاق مميز وغني، لذا سنقدم لكم فيما يلي اكثر من وصفة لـ طريقة عمل النسكافيه، ولكل منهم لها مذاق مميز، وطعم مختلفة، وإليكم الوصفات بالتفصيل.
وقت التحضير : 10 دقائق
وقت الطهي: 2 دقيقة
طريقة عمل النسكافيه
مقادير طريقة عمل النسكافيه :
4 ملاعق كبيرة حليب بودر
وقت التحضير : 10 دقائق
وقت الطهي: 2 دقيقة
طريقة عمل النسكافيه
مقادير طريقة عمل النسكافيه :
4 ملاعق كبيرة حليب بودر
2 ملعقة صغيرة نسكافيه
2 ملعقتان مسطحتان سكر
كوبان ماء
صوص الكراميل
طريقة عمل النسكافيه :
1- نضع الماء في الابريق، ونحرك الحليب البودر به حتى يذوب ويترك على النار حتى يغلي.
2- في الاكواب نضع ملعقة النسكافيه وملعقة السكر، ونضيف اليها قليل من الحليب لكي تذوب.
3- في الخلاط نقوم بخلط الحليب حتى يشكل الرغوة أو باستخدام مضرب اليد اليدوي.
4- نصب الحليب فوق النسكافيه والسكر المذاب في الكوب إلى الثلثين من الكوب، ثم ننقل الرغوة بالملعقة ونضيفها الى كوب النسكافيه.
5- ثم نزين أعلاه بالكراميل او رش القليل من الشوكولاته البودرة حسب الرغبة.
طريقة عمل التراميسو بالنسكافيه
مقادير طريقة عمل التراميسو بالنسكافيه :
- طريقة قهوة باردة بالنسكافيه
مقادير طريقة عمل قهوة باردة بالنسكافيه :
طريقة عمل التراميسو بالنسكافيه
مقادير طريقة عمل التراميسو بالنسكافيه :
14 قطعة من البسكويت
كوب ونصف من الكريمة
كوب ونصف جبن كريم
رشة فانيليا
نصف كوب قهوة سريعة الذوبان أي نسكافيه
كوب من الماء
كاكاو حسب الرغبة
ربع كوب من السكر
طريقة عمل التراميسو بالنسكافيه :
1- يتم خفق الكريمة في الخلاط الكهربائي حتى تنتفخ وتصبح كثيفة.
2- قم نضيف الجبن الكريم، مع الفانيليا والسكر ويتم خفقها بشكل سريع ومستمر لتحصلي على مزيج متجانس.
3- قم بإذابة النسكافيه في الماء ثم انقعي حبات البسكويت بداخلها.
4- يتم رصد كمية البسكويت في صينية مستطيلة، ثم اضيفي نصف كمية مزيج الكريمة ثم وضع ما تبقى من البسكويت.
5- ثم رش الكاكاو على الوجه.
6- أدخلي قالب التراميسو إلى الثلاجة حوالي 4 ساعات على الأقل حتى يتجمد، ثم يتم تقديمه.
طريقة عمل رغوة النسكافيه
مقادير طريقة عمل رغوة النسكافيه :
طريقة عمل رغوة النسكافيه :
طريقة عمل رغوة النسكافيه
مقادير طريقة عمل رغوة النسكافيه :
كوب صغير من النسكافيه
كوب صغير سكر
¼ كوب ماء صغير للرغوة
لبن
ماء
طريقة عمل رغوة النسكافيه :
1- نضع النسكافيه مع السكر ونضع الماء بالتدريج، ثم نحرك بالمضرب ونستمر في التحريك جيدًا مع زيادة السرعة حتى يصبح كريمي.
2- في كوب نضع ملعقة من معجون الرغوة، ونضع الماء او اللبن او الاثنين معًا.
- طريقة قهوة باردة بالنسكافيه
مقادير طريقة عمل قهوة باردة بالنسكافيه :
ملعقتان صغيرتان قهوة سريعة الذوبان
نصف كوب ماء دافئ
نصف كوب حليب
ملعقة كبيرة من صوص شوكولاتة
3 ملاعق صغيرة حليب مركز محلى
كوب صغير من مكعبات الثلج
طريقة قهوة باردة بالنسكافيه :
1- تضاف القهوة إلى الماء ثم توضع في الخلاط الكهربائي.
2- يضاف الحليب وشراب الشوكولاتة والحليب المركز المحلى و الثلج و يخلطوا معا جيدا.
3- بعد أن يصبح المزيج متجانس يسكب في كوب النسكافيه، وتضاف إليه مكعبات ثلج.
- طريقة عمل النسكافيه بلاك
مقادير طريقة عمل النسكافيه بلاك :
- طريقة عمل النسكافيه بلاك
مقادير طريقة عمل النسكافيه بلاك :
ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة التحضير
ملعقة صغيرة من السكر
كوب صغير من سائل الكريمة
طريقة عمل النسكافيه بلاك :
1- توضع الكريمة والسكر في قدر على درجة حرارة معتدلة حتى ذوبان السكر، و غليان الخليط.
2- يذوب في الماء المغلي ملعقتان كبيرتان من النسكافيه او قهوة سريعة التحضير
3- تسكب الكريمة على النسكافيه بهدوء، ثمّ تقدم.
- طريقة عمل النسكافيه بالحليب
مقادير طريقة عمل النسكافيه بالحليب :
ثلاثة أرباع كوب من الحليب السائل
ملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير
ربع كوب من الماء المغلي
سكر حسب الرغبة
طريقة عمل النسكافيه بالحليب :
1- نضع في كوب النسكافيه والسكر، ثم نسكب فوقها الماء المغلي، ونخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتى تذوب تماما.
2- نقوم بتسخين الحليب ونتركه لمدة دقيقة.
3- نخلط الحليب باستخدام المضرب السلك للحصول على رغوة على الوجه.
4- نضيف الحليب ذات الرغوة على خليط النسكافيه، ثم يقدم.
ملعقة صغيرة من السكر
كوب صغير من سائل الكريمة
طريقة عمل النسكافيه بلاك :
1- توضع الكريمة والسكر في قدر على درجة حرارة معتدلة حتى ذوبان السكر، و غليان الخليط.
2- يذوب في الماء المغلي ملعقتان كبيرتان من النسكافيه او قهوة سريعة التحضير
3- تسكب الكريمة على النسكافيه بهدوء، ثمّ تقدم.
- طريقة عمل النسكافيه بالحليب
مقادير طريقة عمل النسكافيه بالحليب :
ثلاثة أرباع كوب من الحليب السائل
ملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير
ربع كوب من الماء المغلي
سكر حسب الرغبة
طريقة عمل النسكافيه بالحليب :
1- نضع في كوب النسكافيه والسكر، ثم نسكب فوقها الماء المغلي، ونخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتى تذوب تماما.
2- نقوم بتسخين الحليب ونتركه لمدة دقيقة.
3- نخلط الحليب باستخدام المضرب السلك للحصول على رغوة على الوجه.
4- نضيف الحليب ذات الرغوة على خليط النسكافيه، ثم يقدم.