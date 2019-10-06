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مرأة

دون ضرب.. اعملى رغوة النسكافيه بطريقة سهلة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
دون ضرب... اعملى
دون ضرب... اعملى فون النسكافية بطريقة سهلة
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اسماء عبد الحفيظ
يفضل العديد من الأشخاص تناول النسكافيه برغوة، مما يجعله يأخذ وقتا أطول فى إعداده.. نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لعمل رغوة النسكافيه بدون ضرب، تقدمه الشيف حنان عبد الجواد.

مع بعض الخطوات البسيطة التالية، يمكن أن نحضر كوب النسكافيه بمقدار كبير من الفوم، باستخدام أدوات سهلة وبسيطة ومتواجدة في مطبخنا.

الأدوات
¼ كوب ماء
ملعقتان نكسافيه
سكر حسب الرغبة
برطمان أو زجاجة بلاستيكية

طريقة التحضير:
توضع ملعقتان من النسكافيه والسكر داخل البرطمان أو الزجاجة البلاستيكية.

إضافة الماء الخليط.
يغلق البرطمان أو الزجاجة ويتم رجها لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط كريمي.
يتم تفريغ الخليط بكوب زجاجي ويوضع عليه اللبن والماء الساخن ويقلب جيدًا.​
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