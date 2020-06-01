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أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:46 م
فطائر بالجبن والبقدونس
فطائر بالجبن والبقدونس
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رشا عوني
تحتار الأمهات في تقديم أكلات جديدة وسريعة لأسرتها، وتحاول ابتكار وصفات مختلفة لكسر روتين الطعام الذي نعتاد عليه، يمكنك تقديم أكلة جديدة وسريعة التحضير وهي فطائر بالجبن والبقدونس ، وهي مناسبة للإفطار والعشاء وسهلة التحضير.


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مكونات فطائر بالجبن والبقدونس : 
بيضة
نصف كوب زيت
ملعقة بيكنج بودر
ملعقة ملح
كوب حليب
كوب ونصف دقيق 
نصف كوب بقدونس مفروم
كوب وربع جبن بيضاء " أي نوع تفضلينه"

طريقة  عمل فطائر بالجبن والبقدونس : 
اخلطي البيضة مع الزيت والحليب في وعاء حتى تمتزج المكونات.
ضيفي البيكنج باودر والملح والطحين واخلطي المزيج حتى تتكون عجينة لينة.
أضيفي البقدونس والجبن وقلبي المكونات.
اصنعي كرات متوسطة من العجين وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة .
أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.
أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس
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